Tres heridos al volcar un turismo en la P-954 en Grijota (Palencia)

GRIJOTA (PALENCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Tres personas de 26, 35 y 38 años han resultado heridas este martes al volcar un turismo en la carretera P-954 a la altura del término palentino de Grijota, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 03.49 horas de este martes, 21 de octubre, cuando que se informó al 112 del vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la P-954 con el resultado de tres personas heridas, una de ellas atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas, una mujer de 26 años que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y un varón de 35 años y una mujer de 38 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.