Tres heridos en el vuelco de un turismo en Noviercas (Soria)

SORIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de unos 40 y 70 años y un hombre de unos 70 han resultado heridos en el vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 18 de la CL-101, a la altura de la localidad soriana de Noviercas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18.46 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha revibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para tres personas heridas, un hombre y dos mujeres, una de las cuales estaba consciente pero atrapada en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso a Tráfico de Soria, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a los Bomberos de la Diputación de Soria.