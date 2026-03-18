Tres identificados por estafar 1.766 euros a un vallisoletano con la venta por internet de un vehículo

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha investigado a un varón de 53 años vecino de Burgos como presunto autor de un delito de estafa relacionado con la compra de un vehículo a través de una plataforma de internet si bien los agentes han identificado a un total de tres implicados por lo que continúan las gestiones para localizar a dos.

La investigación comenzó tras la denuncia del perjudicado que explicó que había adquirido un turismo en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero tras lo que realizó varios pagos para formalizar la operación por un total de 1.766 euros: uno de 620 euros en concepto de señal, otro de 976 euros mediante giro postal como resto del importe del vehículo y otro de 170 euros a través de una plataforma para sufragar el coste de la grúa encargada del traslado.

Sin embargo y a pesar de haber abonado un total de 1.766 euros, el denunciante nunca llegó a recibir el turismo por lo que interpuso la denuncia. Tras diversas gestiones de investigación, la Guardia Civil identificó a tres personas presuntamente implicadas en los hechos y ha logrado investigar a uno de los autores, vecino de Valladolid, por su participación en la estafa.

Además, la Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado correspondiente.