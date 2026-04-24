Tres jóvenes sufren herida en una colisión frontal entre dos turismos en Valladolid capital

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de unos 20 años han resultado heridos esta madrugada tras una colisión frontal entre dos turismos en Valladolid capital, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El incidente ha ocurrido a las 1.29 horas en la intersección de la calle Peñarroya con la calle Kilimanjaro. Tras recibir el aviso, el centro de emergencias ha informado a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El organismo sanitario ha movilizado hasta el lugar del siniestro una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario ha atendido a los tres jóvenes, quienes han sido trasladados posteriormente en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.