Tres motoristas heridos en una colisión múltiple en Cebreros (Ávila)

CEBREROS (ÁVILA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres han resultado heridos en una colisión entre tres motos en el kilómetro 2 de la carretera AV-562, en Cebreros (Ávila), según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.59 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia, al menos, para uno de los motoristas, un varón de 59 años.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a tres personas heridas, que son el mencionado varón de 59 años y otros dos de 29 años, a quienes se traslada más tarde al hospital de Ávila en UVI móvil uno de los varones de 29 años; y en la ambulancia de soporte vital básico los otros dos heridos.