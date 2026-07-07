Tres trabajadores intoxicados por humo en un incendio en las instalaciones de la Fundación Lesmes en Burgos

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BURGOS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores de la Fundación Lesmes han precisado asistencia sanitaria tras haber resultado afectados por inhalación de humo en un incendio declarado en las instalaciones de la entidad, situadas en la calle Manuel Altolaguirre de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19.35 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada del Cuerpo Nacional de Policía que solicitaba asistencia para tres trabajadores de la mencionada entidad que se encontraban conscientes, aunque con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El 112 ha dado aviso del suceso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar.