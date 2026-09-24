Trib-TSJCyL desestima recurso de la defensa del condenado a 23 años de cárcel por el asesinato de su pareja en Matamala

SORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado a 23 años de prisión por el asesinato de su pareja en la localidad soriana de Matamala de Almazán.

La Sala confirma así íntegramente la sentencia que dictó el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Soria.

La defensa alegó, entre otras cuestiones, un error en la valoración de la prueba y negó la participación del condenado en los hechos, atribuyéndolos a una anterior pareja de la víctima.

La Sala ha considerado, sin embargo, que existió prueba de cargo suficiente y que la valoración realizada por el Jurado fue racional y estuvo debidamente justificada.

Asimismo, ha señalado que la investigación permitió descartar la intervención de esa otra persona, además de que el altol Tribunal ha rechazado también el motivo del recurso relativo a la alevosía y ha recordado que el Jurado consideró probado por unanimidad que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defensa, al producirse el ataque de manera sorpresiva e inesperada.

22 AÑOS DE CÁRCEL.

El hombre fue condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de actuar por razones de género, y otro año más por un delito de daños por incendio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, cuando el condenado acabó con la vida de la mujer tras golpearla de manera reiterada en la cabeza, tras lo que provocó un incendio en la vivienda.