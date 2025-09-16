Trib.Casi 5 años de cárcel de petición para el acusado que será juzgado mañana por pratar de meter drogra en Villanubla

Archivo - Trib.- Absuelto tras permanecer preso más de un año acusado de violar a una mujer en un portal en Medina del Campo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid sienta este miércoles en el banquillo a un hombre acusado de tratar de introducir droga para su hijo en el Centro Penitenciario de Valladolid en mayo de 2023. La vista ya fue suspendida el pasado día 26 de junio con motivo de la huelga de jueces y fiscales.

En el juicio se analizará la conducta del encausado, Santiago C.I, para quien la acusación pública solicita inicialmente una condena de cuatro años y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 4.500 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado, sobre las 11.30 horas del día 25 de mayo de 2023, se personó en el penal vallisoletano con el fin de visitar a su hijo, quien se encontraba preso en el mismo.

Fue en el control de acceso al centro cuando el acusado fue soprendido cuando trataba de introducir hasta un total de once envoltorios de plástico que contenían distintas cantidades de resina de cannabis y cocaína, en concreto 114,23 gramos de la primera sustancia y 41,5 de la segunda, valoradas ambas en su conjunto en 2.285 euros.