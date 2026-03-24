Trib.La contratista acusada de estar 77.000 euros en la construcción de un chalé en Boecillo pacta seis meses de prisión

Archivo - Trib.-La Audiencia de Valladolid absuelve a una empresa de logística de falsedad documental y estafa procesal - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La contratista María Teresa G.N. que iba a ser juzgada este miércoles en la Audiencia de Valladolid acusada de estafar cerca de 77.00 euros con motivo de los trabajos de construcción de una vivienda unifamiliar en la localidad de Boecillo (Valladolid) ha llegado a un acuerdo para asumir una condena de seis meses de prisión, frente a los seis años que inicialmente solicitaba para ella el fiscal del caso.

El acuerdo alcanzado, que este miércoles se traducirá en una sentencia de conformidad que hará innecesaria la celebración del juicio, consiste en el reconocimiento de la encausada como autora de un delito de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño--ha consignado 50.000 euros de la indemnización--, que lleva aparejada la citada pena de prisión y el pago de una multa de 540 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Audiencia Provincial de Valladolid celebra juicio este miércoles, 25 de marzo, contra una mujer, María Teresa G.N, para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión y multa de 5.400 euros por un presunto delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida cometido durante la construcción de una vivienda unifamiliar en la localidad de Boecillo.

La autora confesa se dio de alta en la actividad de construcción en enero de 2022 en sustitución de su marido. En mayo de ese mismo año, suscribió un contrato con un matrimonio para la edificación de una vivienda en la urbanización 'El Peregrino' por un precio cerrado de 159.954 euros (más IVA).

El contrato establecía un sistema de pago mediante una entrega inicial de 6.000 euros y certificaciones mensuales por obra ejecutada. Sin embargo, la acusada, "movida por un ánimo de ilícito beneficio", comenzó a reclamar pagos sucesivos mediante facturas y recibos que los propietarios abonaron bajo la confianza de que se correspondían con el avance real de los trabajos.

ABANDONO DE LA OBRA

Los problemas surgieron en octubre de 2023. Para esa fecha, los propietarios ya habían desembolsado un total de 132.982 euros, lo que suponía el 75,57 por ciento del precio total pactado. No obstante, una valoración posterior determinó que solo se había ejecutado el 35,94 por ciento de la edificación.

En ese momento, según sostiene el Ministerio Público, la procesada remitió a los dueños un nuevo presupuesto en el que exigía un incremento del precio de 99.475 euros adicionales, sin que concurriera ninguna de las causas de modificación previstas en el contrato original.

Ante la negativa de los propietarios a aceptar este sobrecoste, la acusada abandonó la obra y los perjudicados se vieron obligados a contratar a otra empresa para poder finalizar la construcción de su hogar.

Por estos hechos, el fiscal consideraba a María Teresa G.N. autora de una estafa (artículos 248 y 250 del Código Penal) o, de forma alternativa, de apropiación indebida, delito este último por el que ahora será condenada la citada mujer.