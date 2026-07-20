La Trovada de Habaneras de Mayorga (Valladolid) celebra su primera edición como Fiesta de Interés Turístico Regional

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al alcalde del municipio, David de la Viuda, y la presidenta de la Fundación de Habaneras, Teresa Pérez Daniel, en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad Vallisoletana de Mayorga acoge la 'Semana de la Habanera' y la XXXIII Trovada de Habaneras, por primera vez después de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional; un evento cultural que contará con conciertos, una mesa redonda y un programa de radio desde este lunes hasta el sábado 25 de julio.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este lunes la edición acompañado por el alcalde del municipio, David de la Viuda, y la presidenta de la Fundación de Habaneras, Teresa Pérez Daniel, en el Palacio de Pimentel.

Íscar ha puesto en valor el reconocimiento de la Trovada como Fiesta de Interés Turístico Regional que este año ha concedido la Junta de Castilla y León. "Este distintivo es una recompensa merecida al esfuerzo sostenido de tantos años por parte de este municipio, de sus organizadores y de todos los que habéis hecho de la habanera un patrimonio de Mayorga", ha señalado.

Asimismo, el alcalde de la localidad ha expresado que el evento cada edición recibe más asistentes y que "en los últimos años ha cogido mucha fuerza".

En esta línea, ha añadido De la Viuda que con motivo del título concedido por la Junta habrá mejoras: "Hemos incluido más actividades para mejorar la programación".

"Mayorga es un pueblo que siempre ha cantado", ha recordado el alcalde y, respecto a su tradición musical, la presidenta de la Fundación de Habaneras ha fechado los inicios a finales del siglo XIX. "El ayuntamiento pagaba a un profesor de música", ha explicado la presidenta sobre la afición por la música en su localidad que califica de "cultura".

EL PROGRAMA DE LA TROVADA DE HABANERAS

La programación de la XXXIII Trovada de Habaneras comienza este lunes con la emisión desde 'RADIO MIRADOR', en la 107.9 de la FM, con un programa sobre el patrón Tango-Habanera a cargo de Teresa Pérez Daniel.

La segunda jornada se celebrará, este martes, 21 de julio, de nuevo a las 22.00 horas desde 'RADIO MIRADOR', en el 107.9 de la FM, con un segundo programa sobre habaneras con título: 'La Habanera sin puertos'.

El miércoles, 22 de julio, en el Museo del Pan a 21.30 horas se podrá disfrutar de un concierto musical del 'Dúo Acordul', formado por Eugenio Rodríguez (dulzaina) y Lorena Porres (acordeón), una agrupación que combina dos instrumentos tradicionales "de gran personalidad" para interpretar un repertorio variado que incluye jotas, habaneras, corridos, tarantelas, boleros y música castellana.

La cuarta jornada, este jueves 23 de julio, también será en el Museo del Pan, a las 21.30 horas, por el coro "María Daniel" y el coro infantil, la nueva apuesta de la localidad, ambos dirigidos por Suso González.

El programa sigue el viernes 24 de julio en la iglesia del Salvador a las 22.00 horas con un "concierto en modo habanera" con loa mezzosoprano Sandra Fernández, el clarinete Ángelo Montanaro y al piano Irene Alfageme.

Finalmente, el sábado a las 12.00 horas en el Museo del Pan se celebrará una mesa redonda titulada '¿Por qué nos emociona una habanera?' a cargo de la doctora en neurociencia Manuela del Caño Espinel por la Universidad de Burgos.

Además, el último día de programación, en la plaza de España, a las 22.00 horas, actuará 'Amigos de las Habaneras de Mayorga' un grupo vocal formado por diez voces locales que mantiene viva la tradición musical de la localidad, bajo la dirección de Inmaculada Pastor.

El evento concluirá con 'Americanus, un viaje cantado', grupo formado por cuatro voces, dos guitarras y un contrabajo que propone un recorrido musical por el universo de la habanera y la canción de taberna. Asimismo, el acto estará presentado por Javier Pérez Andrés.