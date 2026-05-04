El TSJCyL confirma 25 años de prisión para el parricida de La Sota de Valderrueda (León)

Archivo - Imagen del condenado por el parricidio de La Sota de Valderrueda (León) a su entrada a la Audiencia Provincial de León durante el juicio. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado 25 años de prisión para parricida de La Sota de Valderrueda (León), condenado por la Audiencia Provincial de León en enero del presente año.

En concreto, fue condenado por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento hacia su padre con la eximente incompleta de embriaguez y la agravante de parentesco a la pena de 25 años y un día de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.

Además, se le impuso la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años y la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a los 500 metros y de comunicar por cualquier medio con su madre (esposa del fallecido) y con sus cuatros hermanos, así como a acudir a la localidad de La Sota de Valderrueda durante diez años.

Asimismo, fue condenado por un delito leve de lesiones hacia su hermano a la pena de dos meses y 16 días de multa con cuota diaria de seis euros. Además, debe indemnizar a su madre con 150.000 euros y a cada uno de sus cuatro hermanos con 40.000 euros. En el caso del hermano al que agredió se suma una indemnización de 780 euros por las lesiones sufridas.

Por otra parte, el condenado debe indemnizar al Sacyl con una cantidad de 4.606,9 euros por los gastos sanitarios causados y asumir las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

Ante esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y el TSJCyL ha desestimado. Contra esta última cabe recurso de casación para su interposición ante el Tribunal Supremo.

"YO SOY CULPABLE"

Durante su comparecencia en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de León en diciembre de 2025, el acusado asumió su culpabilidad por una ingesta "extremada" de alcohol. "Yo soy culpable; claro que soy culpable de provocar la muerte por golpes a mi propio padre, sin ningún motivo, por la ingesta extremada de alcohol, una intoxicación etílica, es tan simple como eso", reconoció.

"Asumo los hechos ocurridos que se enjuician. Soy consciente de que he sido yo en el estado en el que estaba. Los hechos así lo dicen y estoy detenido por ello", declaró, al mismo tiempo que sostuvo en todo momento que la ingesta de alcohol "se fue de las manos completamente" y fue "altísima" antes de producirse la agresión. "Simplemente no identificaba lo que estaba haciendo ni me creo los hechos que me imputan hasta semanas después", puntualizó.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el 29 de diciembre de 2023 en el domicilio familiar, en La Sota de Valderrueda. El acusado, hijo de la víctima, se trasladó ese mismo día por la mañana a La Sota de Valderrueda.

Según el relato de los testigos durante el juicio, tras llegar al domicilio familiar, salió a alternar con uno de sus cuatro hermanos, con el que estuvo durante unas horas en bares de la zona ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento determinado, cuando su hermano salió de uno de los bares a fumar, él aprovechó el momento para coger el coche y dirigirse de nuevo al domicilio familiar.

Al llegar percibió que estaban en casa su madre y una de sus hermanas, por lo que se fue y esperó a que se ausentasen de la vivienda para entrar, según la declaración de su propia hermana. Una vez dentro del domicilio, alrededor de las 20.00 horas, inició una discusión con su progenitor, al que presuntamente agredió provocándole diferentes lesiones que posteriormente le causarían la muerte el 2 de enero de 2024.

"AYUDA, QUE ME MATA"

En ese momento llegó al domicilio el hermano con el que había estado alternando, que escuchó a su padre decir: "ayuda, que me mata". Al entrar a la cocina, lugar en el que se produjeron los hechos, presenció la agresión a su padre, que permanecía tirado en el suelo "lleno de sangre" y, al intentar protegerlo, se inició una pelea con el acusado por la que sufrió algunas lesiones.

Tras conseguir contener al agresor con ayuda de unos vecinos y al llegar los efectivos de la Guardia Civil, la víctima fue trasladada con diferentes lesiones al Hospital de León, donde finalmente falleció el día 2 de enero de 2024 a causa de un traumatismo craneoencefálico, según explicaron los forenses.

Tras escuchar las declaraciones de los forenses, los agentes de la Guardia Civil, los testigos y el propio acusado durante las dos jornadas del juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular consideraron en sus conclusiones finales que la ingesta de alcohol no llegó a ser una intoxicación y no supuso una merma de sus capacidades volitivas. También establecieron que la víctima era una persona especialmente vulnerable debido a las patologías que padecía, que hacían necesaria la ayuda de otras personas para realizar tareas cotidianas como levantarse o el uso de muletas para caminar.