TSJCyL confirma la absolución de un acusado de agredir sexualmente a una joven tras salir de copas

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la absolución de un varón que había sido acusado de agredir sexualmente a una joven de 21 en Valladolid con la que había quedado de copas en octubre de 2021 y que tras acudir ambos al domicilio de él en el barrio de Las Delicias el joven, como así sostuvo la denunciante, la penetró sin su consentimiento.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal de TSJCyL, con sede en Burgos, confirma la absolución dictada en octubre de 2024 por la Audiencia Provincial--estaba acusado de agresión sexual con acceso carnal y de un delito leve de lesiones--tras advertir de que, valorada la prueba practicada los magistrados no han quedado convencidos, más allá de toda duda razonable, de lo que ocurrió realmente, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

En primer lugar, el tribunal desconoce que no existiera consentimiento por parte de la víctima, ya que por encima de sus manifestaciones expresas al respecto, se cuenta con los hechos ocurridos, "debiendo exigirse que la falta de consentimiento debe ser expresado de alguna forma concluyente al acusado en términos tales que fuera percibido por él mismo. Y el consentimiento debe prestarse o no en el momento en el que tiene lugar los hechos, y no con posterioridad, ya que esto último sería arrepentimiento".

En su declaración durante el juicio, la joven reconoció que se metió en la cama de la habitación del acusado, habiéndose quitado el pantalón y tras darse unos besos y abrazos, como no quería continuar y pensó que él la iba a respetar, se dio la vuelta y se puso a dormir de manera casi inmediata. No obstante, al cabo de un rato se despertó al sentir la penetración, procediendo en ese momento a marcharse, no sin antes tener lugar un pequeño forcejeo en el que el varón la agarró de la muñeca.

El acusado manifestó, por contra, que el contacto sexual fue en todo momento consentido, no llegando a saber con certeza si se produjo o no la penetración, pero que fue ella la que se puso encima de él produciéndose un roce entre sus órganos genitales.

Ambos jóvenes, ella de 21 años, se conocieron a primeros de 2021 en la discoteca Tintín y tras intercambiarse los perfiles de Instagram estuvieron en contacto y llegaron a quedar en distintas ocasiones, una de ellas el 16 de octubre de ese año, cuando, tras estar en una discoteca, se dirigieron a la casa de él en el barrio de Las Delicias, ya en la madrugada del día siguiente, donde se acostaron y llegaron a besar, si bien cuando ella vio que el joven se estaba excitando, le dijo que no quería mantener relaciones sexuales y dándose la vuelta se durmió al poco tiempo, y es ahí donde la joven refiere el acto de penetración que el tribunal no considera acreditado.

Al cabo de un rato, ella se despertó, se marchó de la vivienda y sobre las 8 de la mañana llamó a su madre, que no la cogió el teléfono, y acto seguido a una amiga, a la que, llorando, le contó que se había ido con un chico y que éste había abusado de ella, que se había propasado.

Por la tarde, tras explicar a otra amiga lo que le había sucedido, ésta llamó a su madre y le contó lo que la presunta víctima le había contado sobre lo sucedido, con lo que finalmente acudieron a urgencias del Hospital Universitario de Valladolid.

Acudió el médico forense, a la que la joven refirió dolor en la muñeca derecha, si bien la exploración mostró una muñeca no inflamada, con movilidad normal, y no se observaron huellas de violencia recientes ni en la muñeca ni en el resto del cuerpo, incluida la zona genital.

SIN SUMISIÓN QUÍMICA

Se efectuó también un análisis sobre una posible sumisión química (toma de muestras de sangre y de orina), y se descartó que se hubiera producido tal sumisión química, dando como único resultado THC-COOH (cannabis) tanto en sangre como en orina.

En los hisopos de vulva y de compresa adherida a la braga, se objetivó un perfil genético de varón, pero no se detectó ADN de varón en los hisopos vaginales ni de lavado vaginal. Se procedió por la policía científica a recuperar la ropa de cama, que había sido intervenida en el piso donde habían tenido lugar los hechos, y no se detectaron restos orgánicos de fluidos.

La joven sí presentó con posterioridad a estos hechos una situación de estrés postraumático de carácter leve, por el que ha estado realizando terapia psicológica.

Se da la circunstancia de que el acusado cuenta en su haber con una condena por delito de agresión sexual, en virtud de sentencia declarada firme con fecha de 4 de junio de 2021 dictada por el Juzgado de lo Penal no 1 de Valladolid.