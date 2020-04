Tudanca advierte contra "utilizar" a las víctimas y rechaza polémicas

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, ha advertido contra "utilizar" a las víctimas del coronavirus y a sus familias, al tiempo que ha rechazado polémicas sobre el reconocimiento a las mismas.

"Claro que hay que reconocer a las víctimas, lo que conviene es que nadie las utilice", ha aseverado Tudanca en una rueda de prensa telemática ofrecida tras la reunión este lunes del Consejo Territorial de su partido.

El político socialista ha mostrado su "profundo respeto" por las víctimas y ha apuntado que el hecho de centrarse ahora en "combatir la pandemia" y sus consecuencias económicas "no significa olvidarlas o no reconocerlas".

"Cada víctima nos duele, ya es difícil no tener a alguien cercano afectado después de tantas semanas. No vamos a entrar en polémicas", ha recalcado Tudanca, quien ha expresado su respeto hacia la decisión de cada Administración acerca de declarar luto oficial y ha insistido en que se trata de un debate que "no aporta nada de nada a las víctimas ni a sus familias".