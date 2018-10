Tudanca advierte de que la 'Operación Enredadera' es reflejo "de la forma de hacer política del PP"

Actualizado 05/08/2018 14:20:39 CET

LEÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha asegurado que la 'Operación Enredadera' no es más que el reflejo "de la forma que el PP tiene de hacer política" y que de la "corrupción" está "impreganada" en el partido, al tiempo que pide "altura de miras" a Ciudadanos para sacar de la Alcaldía de León a Antonio Silván y devolver "la dignidad" que se merece a la institución.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a XI Feria Agroalimentaria Apícola y la XIV Feria de Artesanía de Vega de Espinareda donde ha vuelto a calificar de "obscenas" y de "difícil explicación" las conversaciones que han salido a la luz del empresario leonés, José Luis Ulibarri, con el regidor y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Las conversaciones de Quiñones y Silván son obscenas inexplibables y dicen mucho de como el PP está impregnado de corrupción y de su manera de hacer política, utilizando dinero público para castigar a través de los medios de comunicación a los políticos que no se plegaban a sus intereses", ha lamentado.

En este punto, ha insistido en que no se trata solo de "conversaciones", sino de un "modus operandi concreto", de una manera de "proceder" que no es "casual" y que ha confrontado con la manera de actuar "contundente y fulminante" de su partido en esta trama.

No obstante, Tudanca ha asegurado que el PSOE luchará por devolver la "dignidad" a las instituciones, de ahí que haya incidido en que el partido "estará a la altura" de lo que reivindica los ciudadanos en León. "Vamos a esperar qué explicaciones da Silván el martes en el pleno, si es que puede dar alguna", ha señalado para animar a Ciudadanos, "que hasta ahora no ha tenido mucha altura de miras", a apoyar la "regeneración política" a través de una moción de censura porque acabar con esta situación "no depende solo" de los socialistas.