Tudanca afea al PP su 'no' a la reforma laboral y da la bienvenida a todos los apoyos

VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha afeado al PP su 'no' a la reforma laboral y ha dado la bienvenida a todos los apoyos, de cara a la convalidación de la norma este jueves en el Pleno del Congreso laboral después de que el Gobierno amarrara ayer el voto de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del PDeCAT para que la ley salga adelante.

Aunque el candidato socialista ha pedido "ser prudentes", ha mostrado su confianza en que salga adelante una reforma que ha sido consensuada entre empresarios, sindicatos y el Gobierno: "Confío, espero y deseo". Frente a esta postura, considera que es "incomprensible ponerse en contra de un acuerdo que sale del Diálogo Social y que demuestra que se puede recuperar la economía al tiempo que se mejoran derechos y salarios".

Instalado en la idea de que "es más importante el qué que con quien", en referencia al cambio de socios del Gobierno de cara a la aprobación de la norma, ha abogado por "preguntar a quien no la apoya en qué está pensando" al tiempo que ha dado la bienvenida a todos los apoyos para aprobar una reforma "consensuada y buena".

"Me alegro de que haya partidos que hayan modificado su decisión inicial", ha confesado, antes de dirigirse a quien no la apoya para recordar que no les acusa, aunque si el PSOE "hiciera lo mismo que el PP, la de cosas que estarían diciendo hoy".