Tudanca asegura que "seguirá peleando" para que el medio rural de CyL tenga las oportunidades que se "merece y necesita"

Publicado 21/07/2019 13:49:26 CET

MURIAS DE PAREDES (LEÓN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que su formación seguirá "peleando" y será "exigente" en todas las instituciones y con "todos" los gobiernos para que los "pequeños municipios" del medio rural de Castilla y León tengan las "oportunidades" que se "merecen y necesitan".

Así lo ha manifestado este domingo en la inauguración de la XIV Muestra de Artesanía y Oficios Tradicionales de Murias de Paredes (León), un acto en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Mallo; la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, y el director de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Ernesto Terrón.

Tudanca ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que a pesar de las "muchas cosas" que pasan en la región y en España, el "verdadero país" que hay es el que presentan "pequeños" municipios del medio rural como Murias, donde la gente "lucha" por "sacar adelante sus vidas" frente a la pérdida de población.

"Esta es la cuarta o quinta vez que vengo y veo que la localidad sigue necesitando infraestructuras y sigue teniendo déficits importantes como la falta de telecomunicaciones o acceso Internet, lo que dificulta mucho la creación de empleo y la fijación de población", ha criticado.

De este modo, ha reiterado que desde el PSOE seguirán "peleando" y siendo "exigentes" en "todos los lugares e instituciones y con todos los gobiernos" para que "sitios como Murias, provincias como León y tierras como Castilla y León" tengan lo que se "merecen y necesitan": oportunidades.

Para ello, ha agregado, se necesita revertir el envejecimiento y fijar población en el medio rural, sobre todo de todo mujeres pues, a su juicio, deben ser las "primeras" en tener igualdad de oportunidades en estas zonas. Asimismo, ha apuntado a la necesidad de defender a los agricultores y ganaderos y trabajar en nuevos nichos de creación de empelo como la artesanía, el medio ambiente, el medio forestal y algunos elementos que puedan generar crecimiento como la Ciuden.

Precisamente, ha recalcado que la Ciudad de la Energía es un "elemento tractor" de toda la provincia y la Comunidad y ha reconocido el "trabajo" de su dirección para "revitalizar", de la mano de un gobierno socialista, un proyecto que "durante años estuvo paralizado y escondido".

Por su parte, Mercedes Martín ha destacado la importancia de esta feria que pone en valor a Murias y toda la comarca porque "hace convivir el pasado, el presente y el futuro" para resaltar la "cultura, las costumbres, los oficios y las tradiciones" de la zona y utilizarlas para poner en actualidad una comarca "maravillosa" que sufre el problema de la despoblación.

"En los años 50 la comarca superaba los 10.000 habitantes y hoy son poco más de 2.000 debido a la falta de oportunidades y desigualdades entre vivir en el medio rural y en el urbano, lo que es una auténtico drama en Castilla y León", ha lamentado, al tiempo que ha abogado por la necesidad de llevar a cabo políticas transversales que pongan en valor el turismo rural como "un yacimiento más de oportunidades y de empleo" para zonas como la de Murias.

Por su parte, Arsenio Terrón ha asegurado que entiende "perfectamente" el "problema" al que se enfrentan estos territorios y ha insistido en que la Ciuden va a ser un "agente" que aporte "conocimiento, ayuda y estrategia" para conseguir un "futuro mejor y común" para estas tierras "alejadas de los núcleos de poder", a las que ha precisado que se encuentra "estrechamente unido".

Por último, la regidora del municipio leonés, María del Carmen Mallo Álvarez, ha señalado que la feria también se convierte en una "plataforma reivindicativa" para que la gente que se acerque, "sobre todo gente con cargos de responsabilidad", conozca las necesidades del mundo rural y haga "funcionar" una legislación adaptada a los territorios que les permita "tirar hacia adelante".

"Hoy no hay cobertura en este pueblo, no tenemos acceso a internet y un día más comunicamos que no hay desarrollo sin las TICs y por eso pedimos que los cargos públicos que estén pegados a la tierra", ha reivindicado.