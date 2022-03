Tudanca cree que el PP da"un paso adelante y otro atrás" en violencia de género y pide que no renuncie a avances por Vox

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado que el PP da "un paso adelante y otro atrás" en materia de violencia de género y ha reclamado a los dirigentes 'populares' que no renuncien a avances en esta materia por Vox.

Tudanca se ha referido a este asunto tras mantener un encuentro con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de cara a la investidura del próximo presidente de la Junta. "Me gustaría que no se renunciara a avances en violencia de genero, nosotros estaremos luchando junto al feminismo para defender a las mujeres y no dar ni un sólo paso atrás en la normativa", ha señalado.

De este modo ha recordado al PP que los socialistas estarán en esta defensa. "No nos vamos a mover del sitio".

"Si el PP va a seguir en el mismo sitio para aprobar leyes que sí reconozcan la violencia de género y avancen estaremos encantados, me darán una alegría", ha concluido Tudanca.