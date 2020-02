Tudanca ensalza el compromiso del Gobierno contra la despoblación

Insiste en el Consejo de Alcaldes en que el PSOE "nunca se sentará" con la Junta para ser "cómplices" del desmantelamiento de la Sanidad Pública

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con la Comunidad y en la lucha contra la despoblación con medidas que ya ha anunciado como el traslado a Soria del Centro de Datos de la Seguridad Social, anunciado este viernes por el Ejecutivo central en La Rioja.

Así lo ha señalado Tudanca en la inauguración del Consejo de Alcaldes del PSCyL en la tarde de este viernes en Burgos, en la que ha estado acompañado por el alcalde socialista de la ciudad, Daniel de la Rosa.

El dirigente socialista ha destacado la presencia este viernes en La Rioja de "más de la mitad del Consejo de Ministros" para "dar voz a la España interior y vacía", pues ya "es hora de que tenga protagonismo en los asuntos de este país".

Para Tudanca, es la "primera vez en la historia" que hay un Gobierno de España que ha hecho de esta problemática una "prioridad", con medidas como el traslado a Soria del Centro de proceso de Datos de la Seguridad Social, dentro de una estrategia de "descentralización" para llevar la administración al territorio. "Esto es comprometerse con esta tierra", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que se creará se aprobará la Estrategia nacional de lucha por el reto demográfico en una conferencia de presidentes.

Por ello, Tudanca ha incidido en que el Gobierno "ha hecho más por el medio rural de Castilla y León y de este país en unos meses que la derecha aquí en mas de 30 años" en la Junta de Castilla y León.

Al respecto, ha ironizado con que lo que ha hecho por su parte el Partido Popular para frenar la despoblación ha sido "empadronar al senador Javier Maroto en un pequeño pueblo de Segovia --Sotosalbos-- y, "ahora que dicen que sí que están preocupados", crear una mesa de trabajo en la que cree que se diagnosticará lo que los alcaldes ya conocen "de sobra".

En este acto con alcalde socialistas, ha defendido que "las cosas no son inevitables" y que ellos demuestran que el PSOE gobierna "de otra manera" antagónica con respecto a la del Partido Popular. "No se hace política igual de arriba a abajo que de abajo a arriba, si no se atiende a los que estáis en el día a día es muy difícil lograr el objetivo de fijar población en una comunidad que se desangra", ha reflexionado.

En este sentido, Tudanca se refirió al fracasado modelo de ordenación territorial de la Junta. Así, ha mantenido que "el éxito electoral del PP se ha basado en el fracaso territorial, pero ya ni eso es suficiente para mantener su mayoría", motivo por el cual ha apuntado que el Gobierno regional ahora ha eliminado el requisito de que los mapas de espacios funcionales se aprueben con mayoría cualificada.

Por último, Tudanca insistió en que por mucho que el PSOE reciba amenazas volverán a decir que "el PP se quiere cargar la sanidad rural y cerrar consultorios y no lo vamos a tolerar".

"Están empeñados en que nos sentemos. Yo les digo que con ellos no, que para esto no, que nunca jamás nos sentaremos con ellos para ser cómplices del desmantelamiento sanidad rural porque nuestros modelos son incompatibles", ha reiterado.