Tudanca pide reflexión en CyL ante "los peores datos acumulados de España"

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, ha invitado a hacer una reflexión en la Comunidad debido a que presenta "los peores datos acumulados" de COVID-19 de toda España en los últimos 15 días y ha abogado por fortalecer la sanidad pública y reforzar la Atención Primaria para hacer frente al coronavirus.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática tras la reunión este lunes del Consejo Territorial del PSOE, en el que han participado el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los secretarios autonómicos del partido.

Tudanca ha expresado su "preocupación" desde el punto de vista "sanitario y epidemiológico" ante los datos acumulados que sitúan a Castilla y León con "49,47 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que la media española".

Por ello, el líder de los socialistas castellanoleoneses ha invitado a "reflexionar" sobre "por qué hoy" sigue habiendo en la Comunidad "unos datos tan preocupantes de contagios" y para saber "qué está sucediendo", algo que, a su juicio, no se puede explicar sólo "por la cercanía con Madrid" o por las medidas adoptadas en los primeros días de la pandemia.

Si bien Luis Tudanca ha preferido "no especular en público" sobre los motivos de que Castilla y León "siga escalando puestos en ese índice", sí ha apostado por "fortalecer" la sanidad pública "con medios humanos y recursos".

En este sentido, ha abogado especialmente por reforzar la atención primaria, algo "vital" para la prevención de contagios y el control de la desescalada.

TERTULIA

En cuanto a si Castilla y León debe solicitar o no el pase de toda la Comunidad a la Fase 1 de la desescalada, Tudanca ha pedido no convertirlo "en una tertulia en la que todo el mundo opine", sino hablarlo "de forma discreta" para adoptar "la decisión más conveniente", algo que, a su juicio, ha sido así hasta ahora y le gustaría "que siguiera siendo así".

El secretario general del PSCyL ha subrayado que no pone "en duda" la conveniencia o no del cambio de fase en la Comunidad, pero ha advertido de que esto no debe convertirse "en una cuestión de enfrentamiento y debate partidista".

En este sentido, se ha mostrado dispuesto a apoyar la postura de la Junta respecto a una propuesta de cambio de fase siempre que responda a esos criterios sanitarios y epidemiológicos y "no partidistas".

Por ello, ha criticado las "incoherencias" que, en su opinión, está mostrando el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con "cambios en los criterios" que generan "inquietud" y que han provocado la "decepción" en Tudanca.

"No se puede ser la primera en pedir la declaración del estado de alarma y de repente el sábado cambiar de criterio y decir que apoya e plan alternativo de Pablo Casado porque lo llaman desde Génova", ha lamentado el líder socialista, quien ha rechazado esa mudanza de criterios "para justificar el cambio de fase" en contra, según ha subrayado, de la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien "ha reconocido que no se siente cómoda con este cambio".

El secretario general del PSCyL ha subrayado que su partido "desea tanto como los ciudadanos de Castilla y León el paso de fase" tras "demasiados meses" de confinamiento, pero ha advertido de que no puede "compartir la incoherencia, la hipocresía y un cambio de criterio arbitrario" por parte de la Junta.

Al hilo de esto, ha dejado claro que "o se está con las manifestaciones irresponsables de la extrema derecha" o con aquellos que aunque defienden el derecho de manifestación como "uno de los pilares esenciales de la democracia", priman en estas circunstancias "la seguridad y la salud", no sólo de los que se manifiestan, sino "del conjunto de la población".

Luis Tudanca ha lamentado que Fernández Mañueco "siempre que tiene que elegir" entre "los intereses de Castilla y León" y los del presidente nacional del PP, Pablo Casado, "siempre parece elegir lo mismo", a pesar de que "no debería ser así".