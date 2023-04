Tudanca pide retirar cuanto antes el concierto en la Sierra de la Culebra y llama a la Junta a no hacer el ridículo

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, se ha mostrado partidario de "retirar cuanto antes" el concierto programado por la Junta de Castilla y León en la Sierra de la Culebra y ha hecho un llamamiento expreso al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, a que dejen de "hacer el ridículo" y a que dejen de "hacer pasar vergüenza" a los ciudadanos de la Comunidad.

"Por favor, dejen de convertir a esta Comunidad Autónoma en un esperpento", ha rogado Tudanca para quien las cancelaciones de algunos de los grupos que iban a actuar en el "supuesto concierto solidario" que "se inventó" García-Gallardo como muestra de apoyo a los afectados por los incendios del pasado verano que "arrasaron miles y miles de hectáreas por culpa de su incompetencia --la de la Junta--".

Tudanca ha llegado a comparar al vicepresidente de la Junta con "un señorito de la Edad Media" y con un "señor feudal" por su idea de querer trasladar el apoyo y la solidaridad de la Junta a los afectados por los efectos de las llamas "con unas canciones" en un concierto "mal entendido solidario".

"¡Basta ya'", ha exclamado el socialista que ha explicado que "el ridículo" ha llegado hasta tal punto que ha llevado a algunos de los artistas anunciados a descolgarse del cartel. "Están abandonando el barco lógicamente", ha añadido en su reflexión sobre lo que está ocurriendo y ha tirado de ironía para recomendar a Juan García-Gallardo que el grupo Marlon, uno de los "favoritos" del vicepresidente, una canción titulada 'Cosas que no se pagan con dinero'.

"Ya está bien de tomar el pelo a la gente", ha sentenciado Tudanca para quien los grupos que han decidido apearse del concierto están demostrando "más dignidad" que el presidente y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León con los afectados por las llamas en los incendios del pasado verano y de hace dos años y con los miembros del dispositivo contra incendios forestales.

Tudanca ha hecho un último llamamiento a la Junta para que abandone sus "ideas peregrinas" y para que se dedique a abonar las ayudas que prometieron "y que aún no han dado" y a reforzar el dispositivo que se dedica a prevenir "antes de que sea de nuevo demasiado tarde".

"Claro que hay cosas que no se pagan con dinero y, desde luego, la dignidad de los castellanos y leoneses no. No está en venta por mucho que piense el ladrón que todos son de su condición y que, como el señor García-Gallardo y el señor Mañueco sí son capaces de vender su dignidad por su sillón", ha sentenciado el dirigente socialista en Castilla y León que ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, preguntado por el devenir de este concierto ha explicado que no está haciendo un seguimiento de los grupos que van a actuar o no en este concierto o en los de las ferias de Valladolid, ha ironizado.

"Mi responsabilidad es estar a lo importante, no a lo anecdótico, para algunos lo anecdóctico es lo importante y demuestra el nivel en el que están en la política", ha zanjado De la Hoz que, según ha confesado en clave personal, no tiene previsto acudir al concierto de la Sierra de la Culebra. "Me parece muy bien, se celebran conciertos con todo tipo de finalidades (...) Pues muy bien, pues vale, un concierto más", ha sentenciado para quitar importancia al devenir de un concierto al que se la dan los que "no tienen nada que gestionar", en alusión a la oposición.