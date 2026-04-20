La Tuna de la Universidad de León refuerza su proyección con tres premios en el XX Certamen Nacional de Salamanca

Tuna de la Universidad de León (ULE) rondando en el patio del Colegi de Anaya de Salamanca. - ULE

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Tuna de la Universidad de León (ULE) ha sido una de las grandes protagonistas del XX Certamen de Tunas Universitarias y de Distrito celebrado en Salamanca, al alzarse con tres de los principales galardones del encuentro, 'Mejor Ronda', 'Mejor Pasacalles' y 'Tuna más Tuna'.

El Certamen, organizado en esta edición por la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca, ha reunido a siete agrupaciones procedentes de distintos puntos del país, en una cita que destaca por su nivel artístico y por su contribución a la conservación y difusión de la tradición tunera en el ámbito universitario.

Los reconocimientos obtenidos por la formación leonesa ponen de manifiesto la calidad de sus interpretaciones y su capacidad para conectar con el público tanto en actuaciones musicales como en el desarrollo de actividades tradicionales como rondas y pasacalles. Asimismo, suponen un respaldo al trabajo continuado de sus integrantes y a su implicación en la vida cultural universitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este resultado consolida a la Tuna de la Universidad de León como una de las agrupaciones más destacadas del panorama nacional y refuerza su papel como embajadora de la institución en los distintos certámenes en los que participa, lo que contribuye a proyectar la imagen de la ULE y de la ciudad a través de la música y la tradición, según ha destacado la Universidad de León.

La actividad de la Tuna se mantiene a lo largo de todo el año con la participación en encuentros y certámenes en diferentes ciudades, así como con la organización de iniciativas propias. Entre ellas, destaca la próxima celebración del XXXVI Certamen de Tunas Ciudad de León, que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre y que volverá a llenar las calles de la ciudad de música y ambiente universitario.