Los túneles de Doncos (Lugo) Villafranca (León) en la A-6 sufrirán cortes por obras entre este lunes y el jueves

Gráfico sobre las obras de mejora en túneles de la A-6. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa adelante con la ejecución de los trabajos de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita en la autovía A-6, entre las provincias de Lugo y de León, y entre este lunes, 10 de noviembre, y el jueves, día 13, se producirán cortes de carriles en horario nocturno en los túneles de Doncos y Villafranca.

Los trabajos se llevan a cabo entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6, como Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Las obras cuentan con un presupuesto total de 22,7 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En esta ocasión, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Doncos y Villafranca con el fin de modernizar sus instalaciones. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirán cortes de tráfico en ambos pasos subterráneos.

En el caso del túnel de Villafranca, en la provincia de León, la afección se limitará a la noche del 12 al 13 de noviembre, de 22.00 a 6.00 horas, con el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetro 415 y 407 de la A-6. Se habilitará un itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6 antigua, entre el kilómetro 415 (enlace de Trabadelo) y el 407 (enlace de Villafranca del Bierzo).

En el túnel de Doncos, en Galicia, durante la noche del 10 al 11 de noviembre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los puntos kilométricos 451 y 438 de la A-6. Se habilitará un itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el km 451 (enlace de Becerreá / Navia de Suarna) y el 438 (enlace de Doncos / Noceda).

El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los km mencionados.

Asimismo, durante la noche de la calzada derecha, durante la noche del 11 al 12 de noviembre, de 22.00 a 6.00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido Coruña) entre los kilómetro 438 y 451 de la A-6.

Se habilitará un itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el km 438 (enlace de Doncos/Noceda) y el 451 (enlace de Becerreá/Navia de Suarna). El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los kilómetros mencionados.

Durante los desvíos provisionales no se permitirá el tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el túnel de A Porteliña, situado en el kilómetro 454 de la N-6.