Turisleón pone el foco en Barcelona para atraer a un turismo de calidad y de estancias más largas

Acción promocional que ha llevado a cabo Turisleón en Barcelona. - TURISLEÓN

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo, Turisleón, integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, ha desarrollado en Barcelona una acción promocional dirigida al mercado turístico catalán, considerado uno de los principales emisores a nivel nacional por volumen de viajeros y capacidad de gasto con el objetivo de atraer al territorio leonés a un turismo de calidad y de estancias más prolongadas.

La iniciativa ha reunido a agencias de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación y creadores de contenido especializados con el objetivo de dar a conocer la oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de naturaleza de la provincia leonesa, así como las nuevas oportunidades vinculadas al turismo experiencial y de interior.

Del mismo modo, con motivo de la celebración del año Gaudí, se han dado a conocer los dos edificios obra del arquitecto catalán en la provincia: Casa Botines y el Palacio de Astorga, según ha informado a Europa Press en un comunicado Turisleón.

El visitante catalán responde a una demanda turística diversificada, presenta una mayor inclinación hacia productos turísticos estructurados y de calidad y planifica con mayor antelación sus desplazamientos. Además, apuesta por estancias medias de entre tres y cinco noches y presenta un nivel de gasto medio-alto. Se trata de un perfil especialmente interesado en experiencias auténticas, destinos no masificados y propuestas que combinen patrimonio, gastronomía, naturaleza y actividades culturales.

Este visitante presenta también un importante grado de digitalización en sus procesos de búsqueda y reserva, al tiempo que mantiene relación con agencias de viajes en el caso de productos más estructurados o viajes en grupo.

RECURSOS ALTAMENTE COMPETITIVOS

Turisleón considera que el mercado catalán presenta un elevado potencial de crecimiento y que León cuentan con un conjunto de recursos turísticos altamente competitivos que pueden resultarle atractivos, de entre los que destacan el patrimonio histórico-artístico; la amplia oferta cultural; la diversidad paisajística y de recursos naturales; la oferta gastronómica y enológica; la autenticidad del destino y su menor masificación, así como la facilidad para combinar múltiples experiencias y actividades en un mismo viaje, además de ofrecer una buena relación calidad-precio.

La acción desarrollada en Barcelona también se ha centrado en el destacado papel que desempeñan los agentes prescriptores en la decisión final del viajero. Tanto las agencias de viajes como los medios especializados y los creadores de contenido turístico contribuyen "de manera decisiva" a mejorar la visibilidad del destino y a trasladar una imagen vinculada a la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad turística.

"UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA"

El Consorcio Provincial de Turismo ha subrayado, además, que el mercado barcelonés representa "una oportunidad estratégica" para avanzar en la diversificación de la demanda y reducir la dependencia del turismo de cercanía, lo que favorece un modelo más equilibrado, sostenible y rentable para el conjunto del sector turístico leonés.

Con esta presentación se pretende reforzar la estrategia de promoción nacional de León en mercados emisores prioritarios y consolidar su posicionamiento como un destino de interior capaz de ofrecer experiencias diferenciadas y de calidad durante todo el año.