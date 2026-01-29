Turismo de Salamanca llega a un acuerdo con la influencer Alba Saénc para la promoción de la ciudad

La influencer salmantina Alba Saenc. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Salamanca ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la influencer salmantina Alba Saenc, creadora de contenido y divulgadora cultural, para dar a conocer diferentes propuestas turísticas de la ciudad a través de sus perfiles sociales.

Alba Saénc destaca por la creación de contenidos vinculados al arte, la historia y el patrimonio, con un enfoque divulgativo y accesible que invita a redescubrir los destinos desde una mirada cultural, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

A través de esta colaboración, ha señalado el Consistorio, difundirá diversos contenidos sobre Salamanca en los que pondrá en valor tanto su patrimonio material como inmaterial. Entre las propuestas que compartirá en sus redes sociales, "se incluyen contenidos sobre misterios, curiosidades y leyendas, como la Cueva de Salamanca o la Casa de las Muertes".

También propondrá cuatro planes para visitar los museos salmantinos, con paradas en la Casa Lis, Da2, el Museo de Historia de la Automoción y el Museo del Cerro de San Vicente; así como la ruta de los miradores de Salamanca y la visita a iconos de la ciudad como las torres de la catedral Ieronimus y las torres de la Clerecía Scala Coeli, ha añadido el Ayuntamiento.

Con esta acción, Turismo de Salamanca "refuerza su apuesta por la promoción digital del destino a través de prescriptores locales" y acerca "el patrimonio y la oferta cultural de la ciudad a nuevos públicos de una manera cercana y actual", ha destacado.

Alba Saenc, nacida en la localidad salmantina de Fuenteguinaldo, es divulgadora de Historia e Historia del Arte en redes sociales. Estudiante de estas disciplinas, crea contenido cercano y narrativo sobre ellas, además de poner el foco en Castilla y León, y actualmente amplía su proyecto hacia el mundo anglosajón con su nueva cuenta 'Alba in Britannia', dedicada a la historia de las Islas Británicas.

Suma más de 898.000 seguidores entre Instagram (383.000) y TikTok (515.000), ha sido reconocida con el Premio EDE 2024 (categoría Arte) y el Premio TikTok 2025 (categoría Educación y Cultura), además de estar nominada a los Premios Okay Salamanca 2025. Colabora en el programa Crónica de España de Radio Nacional. Además, se ha formado durante un año en Interpretación Textual en la ESAD de Málaga.