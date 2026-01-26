Turismo de Segovia combina en Madrid Fusión la modernidad del café de especialidad con la tradición del asado segoviano

Expositor de 'Saborea Segovia'. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia participa en la edición 2026 de Madrid Fusión con una propuesta que ofrece la "herencia histórica" de los asados segovianos junto a la "modernidad" del café de especialidad, los ahumados o las tapas modernas, presentados en el estand 'SAborea Segovia'.

El ponche segoviano es el protagonista de la primera de tres jornadas de presencia segoviana. La Confitería El Alcázar celebra los 100 años de este postre icónico con un taller de presentación y cerrará el Menú Gastronómico de Saborea España, maridado con Licor Bravo. También habrá talleres con presentación a agencias de viajes de jamones y vinos de cepa vieja.

El segundo día se celebran catas de café de Guadarrama, ahumados y vinos. Se presentará la nueva tapa de oreja de cochinillo, productos de pan tradicional y nuevos vinos de la provincia.

En el tercer y último día, los alumnos de Hostelería del C.I.F.P. Felipe VI realizarán una exhibición técnica de pelado y flambeado de frutas en el Espacio Polivalente. El expositor de Saborea Segovia despedirá la edición con cata de cervezas artesanas y una gama de diferentes variedades de pan.

Desde su inicio en 2003, Madrid Fusión se ha consolidado como el congreso de gastronomía más importante del mundo, donde se presentan las nuevas técnicas de cocina, con presencia de los mejores chefs del mundo. Para Segovia es una plataforma de promoción, que permite mostrar su despensa a profesionales, críticos y prescriptores del sector.