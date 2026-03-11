Tvitec construirá un horno de vidrio flotado en El Bierzo tras aprobar el Gobierno una financiación de 120 millones

Varios representantes del PSOE de León se felicitan por la construcción del horno de vidrio por parte de la compañía Tvitec en Cubillos del Sil (León). - PSOE

LEÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Tvitec Float Glass, S.L. construirá el primer horno de vidrio flotado del grupo en Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo (León), tras aprobar el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip) la financiación del proyecto por valor de hasta 120 millones de euros.

La empresa prevé la generación de 250 empleos directos y hasta 1.000 indirectos en las fases de construcción, operación y actividades auxiliares. A la inversión prevista por el Ejecutivo central se sumarán otros 60 millones de euros para el proyecto, cuya construcción prevé iniciarse en 2027 para ponerse en funcionamiento en el año 2029.

El PSOE de León ha calificado el día de hoy como "histórico", tras el anuncio de la inversión por parte del Gobierno de España de los 120 millones de euros que servirán para poner en marcha el proyecto de horno de vidrio, que se ubicará en el Polígono Industrial de El Bayo.

La iniciativa permitirá enriquecer y fijar población en la comarca, según ha destacado el secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón. "Hablamos de fabricar aquí, en El Bierzo, un material estratégico para Europa y de situar a nuestra tierra en la vanguardia de la nueva industria, lo que demuestra la magnitud del proyecto", ha subrayado.

"UN EJEMPLO" DE LA APUESTA DEL GOBIERNO

También ha puesto en valor el impacto que tendrá en el empleo de la comarca, además de la generación de sinergias que supondrá para que otras industrias puedan establecerse en territorio berciano. Para Cendón esta propuesta es "un ejemplo más" de la apuesta del Ejecutivo central por la industria, las oportunidades y los servicios, según ha informado el PSOE.

En la misma línea se ha pronunciado la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio, que ha afirmado que la puesta en marcha del proyecto es un camino en el que el Gobierno central necesita la colaboración de la Junta.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado la importancia del proyecto para la sociedad berciana y ha confiado en que la puesta en marcha de la infraestructura "sea lo más rápido posible", ya que repercutirá positivamente en la economía de la comarca y de la provincia.

El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, ha sostenido que la iniciativa refuerza el sector industrial desde la sostenibilidad, en la línea que marca el orden mundial y que persigue el PSOE. "Además, esto puede ser el germen de un clúster tecnológico, de un polo ligado a la elaboración de vidrio en el que Tvitec ya es pionero, y eso solo puede traducirse en desarrollo para El Bierzo", ha añadido.

UN PROYECTO "MUY ESPERADO"

"Este proyecto era muy esperado para Cubillos y para el resto de la comarca, y por fin hoy damos el pistoletazo de salida", ha señalado el alcalde socialista de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, quien también ha recordado que donde se instalan proyectos de estas dimensiones siempre aparecen empresas que les prestan servicio a las otras, por lo que ha esperado que se cumpla ese 'efecto llamada' y el Polígono de El Bayo sea parte de la reindustrialización de El Bierzo.

En esta misma línea se ha pronunciado FICA UGT, al considerar que puede ser uno de los "motores tractores" del nuevo tejido industrial para la comarca, tras la "falta de inversión y pérdidas de puestos de trabajo" que padece El Bierzo.

Tras incidir en su apoyo a la iniciativa, ha hecho hincapié en que este proyecto que ya es "una realidad" generará un importante empleo y estabilidad en torno a la empresa Tvitec, así como un desarrollo industrial necesario para la comarca.