La UBU se integra en la Universidad Europea RUN-EU, un proyecto avalado y financiado por la UE y formado por 6 países

BURGOS, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Burgos (UBU) se ha integrado en la Regional University Network-European University (RUN-EU) y participará en la propuesta de esta alianza para la convocatoria Erasmus+ 2023 para universidades europeas, que se presentará en enero del próximo año a la UE para el periodo 2023-2029, según ha explicado tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

"Esta integración es un hecho de extraordinaria importancia para la Universidad de Burgos, pero también para la ciudad y la provincia", ha reconocido Manuel Pérez Mateos.

RUN-EU se fundó en 2020 y hasta la incorporación de la Universidad de Burgos estaba formada por siete universidades, todas ellas públicas, de seis países europeos: Politécnico de Leiria (Portugal), TUS. Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Irlanda), IPCA. Instituto Politécnico do Cavado e do Ave (Portugal), HAMK. Häme University of Applied Sciences (Finlandia), SZE. Széchenyi Egyetem. University of Györ (Hungría), NHL Stenden. University of Applied Sciences (Holanda) y la FHV. Vorarlberg University of Applied Sciences (Austria).

RUN-EU es un proyecto de universidad europea orientada al desarrollo regional, que encarna los valores de sostenibilidad, el multiculturalismo y la inclusión en todo su trabajo.

La UBU superó para su integración lo que el rector ha calificado de "duro proceso de evaluación" en el que también participaron FAE, instituciones como Ayuntamiento o Diputación y los principales representantes de la sociedad, a quienes agradeció su apoyo.

Con esta integración, la Universidad de Burgos ha dado "un paso esencial" en su posicionamiento internacional y en su estrategia de futuro.

Según se acordó en las distintas reuniones mantenidas en el marco de la Asamblea General, la Universidad de Burgos, además de participar en los siete paquetes de trabajo en los que se estructura el documento de la convocatoria Erasmus+ 2023 para universidades europeas, liderará el dedicado al Engagement, es decir, a las actividades destinadas a impulsar la participación de las instituciones públicas, las empresas y la comunidad.

Asimismo, la UBU coliderará el establecimiento de los Programas de Formación Avanzados de corta duración, denominados SAPs, dentro de la Academia de Programas Europeos.

Hasta la integración de la Universidad de Burgos, RUN-EU agrupaba un conjunto de 76.500 alumnos y cerca de 8.000 docentes e investigadores, 53 facultades y escuelas y un total de 97 centros y grupos de investigación y cuenta ya con 3 titulaciones que se imparten de manera conjunta por universidades asociadas a esta Universidad Europea. Son: el grado en Turismo que comparten el Politécnico de Leiria y la Universidad de Györ (SZE), el grado en Negocios Internacionales, entre la Universidad de HAMK y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg, y el máster en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica entre el Politécnico de Cavado y Ave (IPCA) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg (FHV).