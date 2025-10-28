La UCAV aborda la gestión de las crisis en unas jornadas que arrancan con grandes acontecimientos y masas de gente

Inauguración de las I Jornadas Sobre Experiencias Multisectoriales en la Gestión de Crisis . - UCAV

ÁVILA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado este lunes las I Jornadas Sobre Experiencias Multisectoriales en la Gestión de Crisis con una conferencia dedicada a los grandes acontecimientos que movilizan a grandes masas de gente titulada 'La intervención policial en escenarios críticos: planificación operativa y gestión táctica'.

La UCAV celebrará una conferencia por mes, desde octubre hasta mayo de 2026, donde acudirán "los mayores exponentes en gestión de crisis a diversos niveles", ha avanzado la vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel.

Con esta actividad, la institución académica ha dado comienzo a un ciclo que pretende abordar, a lo largo del curso, los distintos tipos de crisis que afectan a la sociedad actual, desde las sanitarias y sociales hasta las estratégicas, naturales o bélicas.

Con ellas se pretende mostrar "cuáles son esos desafíos que se presentan para las administraciones y para los sistemas de seguridad" y que los expertos invitados compartan sus experiencias reales en la gestión de emergencias y catástrofes, "cómo se puede abordar una crisis, cómo tiene que ser el factor de prevención, cómo organizar una comunicación efectiva y la cooperación entre las instituciones".

Miguel ha recordado que se trata de una iniciativa complementaria al Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa, que este año celebra su segunda edición.

Además, ha destacado que el ciclo está abierto a toda la comunidad universitaria y a profesionales de otros sectores vinculados con las emergencias.

JEFE DE LA UIP

La primera ponencia ha corrido a cargo del jefe del Área de Planificación de las Unidades de Intervención Policial (UIP), el comisario Jesús Gómez Hernández, quien ha centrado su intervención en la gestión de la seguridad en grandes concentraciones de personas.

"La sociedad actual cada vez organiza y participa en grandes acontecimientos que mueven un gran número de personas" y, en este contexto, la Policía Nacional desarrolla medidas preventivas "para lograr evitar que se produzca ninguna situación crítica que ponga en peligro a toda esa masa de personas".

Gómez ha advertido de la complejidad que supone gestionar una multitud, que "puede responder a estímulos muy diferentes de manera inesperada", y ha recordado que también existen "determinadas amenazas de carácter terrorista" que exigen adoptar medidas de protección y respuesta rápida.

La Unión Europea, ha dicho, "está invirtiendo una gran suma de dinero en el desarrollo de medidas de protección de espacios públicos precisamente para evitar esas situaciones de crisis".

Por último, el comisario ha aconsejado mantener la calma en caso de emergencia y seguir siempre las indicaciones de los agentes: "Lo primero es mantener la calma. Es muy complicado hacerlo, pero hay que seguir las indicaciones de la policía y de las instituciones de seguridad para no crear situaciones de pánico añadidas".