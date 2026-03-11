La UCAV aborda la gestión del duelo en el ámbito sanitario en las XI Jornadas de Enfermería . - UCAV

ÁVILA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica (UCAV), en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila, ha celebrado las XI Jornadas de Enfermería, centradas en la gestión del duelo en el ámbito sanitario, un aspecto cada vez más relevante en la atención integral a pacientes y familias.

La jornada ha reunido a estudiantes, docentes y profesionales para reflexionar sobre el acompañamiento emocional en contextos de enfermedad y pérdida. La inauguración ha estado presidida por la rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero, junto al subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella Vicent; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mercedes Sánchez; la coordinadora del grado en Enfermería y de las jornadas, Eva Pilar López García; y la delegada de tercer curso del grado, Lucía Sáez Pérez.

La rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado la importancia de abordar esta temática en la formación de los futuros profesionales sanitarios. En este sentido, ha señalado que "el tema de este año no puede ser más oportuno, porque el duelo forma parte de muchas situaciones que viven las personas y los profesionales sanitarios, desde la pérdida de un familiar hasta situaciones de catástrofes o enfermedades". Asimismo, ha subrayado la importancia de que los profesionales aprendan no solo a afrontar estas situaciones, sino también a acompañar a quienes las atraviesan.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV, Mercedes Sánchez, ha explicado que el abordaje del duelo y del sufrimiento forma parte de una de las líneas estratégicas de la facultad durante este curso académico. Según ha señalado, a lo largo de la vida las personas atraviesan diferentes situaciones de pérdida que generan procesos de duelo, no solo vinculados al fallecimiento de seres queridos, sino también a otras circunstancias vitales. En este sentido, ha destacado la importancia de que los profesionales sanitarios estén preparados para identificar estas situaciones en la práctica asistencial.

"Muchas veces detrás de síntomas físicos como un dolor de cabeza o unas mialgias puede haber un duelo no resuelto o una situación de sufrimiento que, si no se detecta, es difícil orientar adecuadamente al paciente", ha indicado, subrayando especialmente el papel de la enfermería en ámbitos como la atención primaria.

Las jornadas han contado con una amplia participación de estudiantes del grado en Enfermería. Tal y como ha explicado la coordinadora del grado y de las jornadas, Eva Pilar López, cerca de 170 alumnos se han inscrito en esta actividad formativa dirigida principalmente a estudiantes de segundo y tercer curso.

La coordinadora ha destacado que estas jornadas suponen un complemento importante a la formación académica de los estudiantes, ya que permiten profundizar en la dimensión humana del cuidado sanitario. Así, ha señalado que "la atención al paciente no se limita únicamente a los síntomas físicos, sino que también implica atender su dimensión emocional, social y espiritual". Además, ha subrayado que gestionar el duelo no significa únicamente aliviar el dolor, sino también "humanizar la atención y proporcionar consuelo desde la esperanza y la dignidad".

La sesión formativa ha sido impartida por la psicóloga experta en duelo Beatriz Hernández, teniente reservista de especial disponibilidad, quien ha estructurado su intervención en diferentes bloques para abordar tanto la comprensión general del duelo como su impacto en el ámbito sanitario.

Durante su intervención ha explicado qué ocurre en las personas que atraviesan un proceso de duelo y cómo también los profesionales sanitarios pueden verse afectados emocionalmente al acompañar a pacientes y familias en estas situaciones. Además, ha abordado herramientas para que los profesionales puedan acompañar de forma adecuada tanto a los pacientes como a sus propios compañeros ante momentos difíciles.

Al respecto, ha destacado la importancia de fortalecer las habilidades personales para afrontar situaciones complejas, señalando que "los enfermeros, al igual que otros profesionales que trabajan en contextos exigentes, pueden enfrentarse a momentos muy difíciles, por lo que es fundamental aprender a detectar estas situaciones y ofrecer apoyo".

La jornada ha incluido además un espacio dedicado a la reflexión y al análisis de las lecciones aprendidas, con el objetivo de trasladar estos conocimientos a la práctica asistencial.