La UCAV abre la matriculación para el Programa Interuniversitario de la Experiencia

Programa Interuniversitario de la Experiencia de la UCAV. - UCAV

ÁVILA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha abierto el plazo de inscripción para el Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso académico 2026- 2027, con sede en Arévalo.

Se trata de una actividad dirigida a mayores de 55 años para promover el acceso a la cultura y la ciencia, así como el crecimiento personal, las relaciones sociales y las actitudes solidarias.

El periodo de matriculación permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, y podrá formalizarse los martes, de 10.00 a 14.00 horas, en el Hogar del Jubilado de Arévalo, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La matrícula se financia con la cuota de los alumnos y con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

En este contexto, los alumnos de este año cursarán las asignaturas 'Literatura' y 'Derecho', ambas con una duración de 23 horas lectivas. Junto a ellas, se impartirá el itinerario 'Ciencias Puras y Aplicadas', un programa amplio en cuanto a las materias y que cuenta con 48 horas lectivas, y se celebrarán diversas actividades complementarias.

Las clases comenzarán el 5 de octubre y se desarrollarán en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Arévalo los lunes y miércoles, en horario de 17.30 a 19.30 horas.

Previamente en el mismo lugar, el 30 de septiembre a las 17.30 horas, se celebrará la presentación del curso.