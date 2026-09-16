¿Cuánto cuesta ver a Shakira en Madrid? Entradas, hoteles, trenes y vuelos durante su gira

(Foto De ARCHIVO) La Cantante Shakira A Su Lllegada A Madrid, En El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas- RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El efecto Shakira ha dinamizado de forma notable los sectores turístico y del transporte en Madrid ante la residencia europea de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Se trata de la única parada europea de la artista, una cita que ha impulsado la llegada de visitantes, elevado las tarifas hoteleras y disparado la demanda de desplazamientos.

El evento reunirá a 50.000 espectadores por concierto en un total de 12 fechas, programadas los viernes, sábados y domingos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, rebautizado temporalmente como Estadio Shakira.

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA PARA VER A SHAKIRA?

Los canales oficiales de venta son Live Nation, Ticketmaster España y El Corte Inglés.

Cuando las entradas se agotan, cada vez son más comunes las plataformas de reventa; Ticketmaster también incluye la reventa dentro de su propia plataforma. Hasta el momento no hay escasez de entradas como suele ocurrir con otros conciertos de grandes artistas.

Las entradas parten de 73,50 euros en las zonas de grada más económicas y alcanzan los 181,50 euros en Front Stage, la modalidad más próxima al escenario dentro de la venta general. La pista general cuesta 119 euros. Además, la organización comercializa entradas Platinum, cuyo precio es dinámico y parte desde cerca de 464,50 euros hasta alrededor de los 725 euros.

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables.

¿CUÁNTO VALEN LOS HOTELES EN MADRID?

En el sector hotelero, la tarifa media diaria por habitación (ADR) se ha elevado un 19,70%, hasta alcanzar los 339 euros, frente a los 283 euros registrados en 2025. Según la plataforma SiteMinder, las reservas en Madrid han crecido un 14,80% respecto al año anterior, con un repunte del 65% en las realizadas por residentes españoles.

Asimismo, el portal Booking.com constata un aumento del 56% en las búsquedas de alojamiento -con picos del 74,9% para el puente de octubre- e incrementos en el mercado nacional del 86%, liderados por familias y grupos. En el plano internacional, Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos se posicionan como los principales mercados emisores que buscan alojamiento en la capital durante los días de actuación.

Una búsqueda realizada por Europa Press en Booking para la noche del viernes 18 de septiembre, coincidiendo con el primero de los conciertos de Shakira en Madrid, muestra precios desde 181 euros por noche para una persona en hoteles del centro de la capital, aunque la oferta más habitual se sitúa entre 200 y 350 euros.

El coste del alojamiento aumenta en las semanas posteriores. Para las noches de los viernes 25 de septiembre y 2 de octubre, coincidiendo también con actuaciones de la artista, los precios encontrados no bajan de 250 euros por noche.

¿CUÁNTO SE ENCARECEN LOS VUELOS Y TRENES?

La movilidad ferroviaria y el transporte aéreo también registran incrementos notables ante la afluencia de visitantes. Trainline señala que las reservas de tren hacia la capital para el primer fin de semana aumentan un 38%, impulsadas por un repunte del 110% en el corredor Barcelona-Madrid.

En este contexto, la compañía de alta velocidad Ouigo, en calidad de Tren Oficial de la residencia, ha puesto a la venta billetes promocionales y activaciones especiales. El operador de alta velocidad ha abierto la venta anticipada de billetes a partir de 9 euros hacia cualquiera de sus destinos y desde 19 euros para la ruta entre Madrid y Barcelona.

En el ámbito aéreo, aerolíneas como Ryanair ofertan más de 225.000 plazas a través de 54 rutas internacionales, mientras agencias como Kiwi.com detectan subidas de tres dígitos en los viajes desde el archipiélago balear y canario, superando el 200% de incremento desde Menorca, Fuerteventura, Tenerife Norte y Mallorca, además de repuntes significativos desde Italia y Suecia.

Por su parte, el análisis de datos de Amadeus confirma un ascenso del 35% en los desplazamientos nacionales hacia Madrid durante las primeras nueve fechas de la gira, situando a Barcelona a la cabeza con un crecimiento del 128%, mientras que Japón, Canadá, Países Bajos y México lideran los mercados emisores internacionales de larga distancia.