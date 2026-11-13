La UCAV acerca la ciencia a más de 350 alumnos de Primaria y Secundaria de Ávila con diez talleres divulgativos

Una de las actividades organizadas. - UCAV

ÁVILA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de su Unidad de Cultura Científica, ha organizado diez talleres enmarcados en la Semana de la Ciencia de Castilla y León entre el 9 y el 13 de noviembre en la ciudad abulense, una iniciativa que ha acercado la actividad investigadora a más de 350 alumnos de Primaria y Secundaria.

Según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press, nueve de estas actividades han estado dirigidas a jóvenes y mayores ajenos al entorno universitario dentro de este programa impulsado por la Junta de Castilla y León para favorecer la transferencia y difusión del conocimiento.

En esta edición, la universidad ha dado especial protagonismo a los centros educativos al trasladar las sesiones hasta las aulas de estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato de los institutos Isabel de Castilla, José Luis López Aranguren y Vasco de la Zarza, los colegios Pablo VI y Milagrosa-Las Nieves, y el CEIP El Pradillo.

Los talleres dirigidos a escolares han abordado temáticas diversas como los beneficios de la naturaleza para la salud, la fiabilidad de las referencias bibliográficas generadas por la inteligencia artificial, el patrimonio del Convento de Nuestra Señora de Gracia, la plataforma electrónica Arduino, la influencia de los algoritmos en las decisiones, la fabricación de cápsulas inteligentes en laboratorio, el deterioro de las capacidades de atención o la interpretación de las etiquetas de los alimentos.

La programación de la Semana de la Ciencia en la UCAV también ha llegado a los usuarios del Centro para Mayores 'Jesús Jiménez Bustos', donde se ha desarrollado un taller sobre las características de las frutas desde el ámbito de la ingeniería agropecuaria para descubrir los factores y procesos que intervienen en sus sabores, olores, texturas y colores.

El ciclo ha concluido con una actividad dirigida a alumnos del grado en Derecho de la propia universidad, quienes han podido comprobar qué supone intervenir como testigo en un juicio y las consecuencias de faltar a la verdad durante una declaración, en un programa desarrollado a través de varios Grupos de Transferencia del Conocimiento (GTC) de la institución.