La UCAV acerca la movilidad internacional a alumnos y empleados. - UCAV

ÁVILA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado las jornadas Puertas abiertas al mundo: Erasmus+, una cita para acercar el programa Erasmus+ a alumnos, PDI (Personal Docente e Investigador) y PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), y recordar que la convocatoria de movilidad del curso 2027-2028 está abierta para ellos.

Las actividades se han desarrollado los días 23 y 24 en la UCAV, con diferentes mesas redondas con estudiantes y empleados que ya han vivido una experiencia Erasmus+ y espacios de orientación sobre requisitos, destinos, becas y trámites, así como encuentros informales y juegos Kahoot con diferentes premios. Además, se han tratado diferentes programas como el Blended Intensive Programme (BIP), el Work and Travel en EE.UU. a través de la Agencia Travelingua o las diferentes estancias de investigación.

Las jornadas han sido organizadas a través del Servicio de Movilidad Académica de la UCAV. Su directora, Annette Beermann, explica que el objetivo ha sido que "todo miembro de la comunidad universitaria pueda descubrir cómo Erasmus+ puede abrir nuevas oportunidades académicas, profesionales y personales".

En este contexto, el ambiente "abierto y participativo" ha permitido resolver dudas, orientar a quienes están valorando irse al extranjero e inspirar a nuevos participantes.

La UCAV cuenta con convenios de movilidad con 142 universidades de 39 países en cuatro continentes, con distintas opciones para que alumnos y empleados puedan realizar estancias internacionales en función de sus intereses y necesidades.