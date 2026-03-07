La UCAV acoge el 87º Encuentro de Universitarios bajo el tema 'Voces femeninas por un mundo más auténtico'. - UCAV

ÁVILA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) acoge durante este fin de semana el 87º Encuentro de Universitarios (EUC), una cita que reúne en la ciudad a alrededor de 130 estudiantes y profesores universitarios procedentes de distintas instituciones de toda España para reflexionar en torno al tema 'Voces femeninas por un mundo más auténtico'.

La iniciativa, que se celebra en torno al Día Internacional de la Mujer, propone un espacio de diálogo, reflexión y convivencia en el que los universitarios pueden profundizar en distintas perspectivas sobre el papel de la mujer en la sociedad, desde el pensamiento, la cultura, la ciencia o la filosofía.

La rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado que para la universidad es "un honor" acoger una nueva edición de estos encuentros, subrayando que se trata de una iniciativa que contribuye a la formación integral del alumnado.

En este sentido, ha valorado especialmente el tema elegido este año, "muy bonito para este mes de marzo", porque permite poner en valor a tantas mujeres, muchas veces desconocidas, que han contribuido a construir nuestra sociedad.

Asimismo, la rectora ha señalado que el EUC es también una oportunidad para fomentar el encuentro entre personas en un contexto social marcado por el individualismo. "Vivimos en un mundo de tanto individualismo y consumismo que es una ocasión para que haya comunicación entre alumnos y profesores, para encontrarse con los demás y también con uno mismo", ha afirmado.

En esta línea, ha resaltado que el programa incluye también momentos de silencio y reflexión, algo especialmente valioso "en un mundo dominado por las pantallas y el flujo constante de información".

Por su parte, Miriam Ramos, coordinadora nacional del Encuentro de Universitarios, ha agradecido a la UCAV su acogida y el apoyo continuo a esta iniciativa. "Este recorrido demuestra que estos encuentros siguen siendo necesarios y demandados por los estudiantes universitarios", ha señalado.

Ramos ha explicado que para muchos jóvenes el EUC supone una oportunidad para orientar su vida universitaria, reflexionar sobre el sentido de su formación y reconciliar la vida intelectual con la dimensión personal y espiritual. "Son encuentros que buscan precisamente unir la razón y la fe, para que no se perciban como caminos opuestos sino complementarios", ha indicado.

En esta edición, además, el encuentro pone el foco en el papel de la mujer en la sociedad actual, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo. Según ha explicado la coordinadora nacional, el objetivo es profundizar en la riqueza de la vocación femenina y reflexionar sobre diferentes formas de realización personal, evitando visiones reduccionistas que limiten el papel de la mujer a un único ámbito.

En el encuentro participan estudiantes de diversas universidades españolas, como la Universidad Católica de Valencia, la Universidad San Pablo CEU de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Eclesiástica San Dámaso, entre otras instituciones académicas.

La programación comenzó en la noche del viernes con una velada musical bajo el título 'El arte habla de la mujer', celebrada en el auditorio de San Francisco, primera actividad de un programa que durante todo el fin de semana combina conferencias, coloquios, actividades culturales y momentos de convivencia entre los asistentes.

Con iniciativas como el Encuentro de Universitarios, la Universidad Católica de Ávila reafirma su apuesta por una formación universitaria integral, que fomente el pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinar y el desarrollo personal de los estudiantes más allá de las aulas.