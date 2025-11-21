La UCAV impulsa la movilidad internacional con una semana de orientación sobre programas académicos en el extranjero

ÁVILA 21 Nov. (EUROPA PRES) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, ha celebrado una nueva edición de la Orientation Week, una iniciativa dirigida a fomentar la movilidad académica y a dar a conocer entre estudiantes, docentes y personal investigador las oportunidades de formación y trabajo en otros países.

Según informa la institución en un comunicado recogido por Europa Press, durante toda la semana el Servicio de Movilidad Académica ha organizado diversas actividades para acercar a la comunidad universitaria los programas internacionales disponibles, entre ellos los proyectos Erasmus, presentados de forma dinámica a través del Erasmus+ Quiz, un juego de preguntas que ha permitido a los participantes conocer las becas mientras optaban a diferentes obsequios.

La programación ha incluido también información sobre el Programa Amity, que ofrece prácticas en centros educativos de Estados Unidos a universitarios o recién graduados, así como sobre las opciones de movilidad internacional dirigidas al profesorado y personal investigador, especialmente en materia de proyectos y estancias de corta duración. Además, los asistentes han podido conocer de primera mano la experiencia de una alumna participante en el programa Work and Travel USA.

La semana ha incorporado un componente solidario con la celebración de un mercadillo benéfico cuyos fondos se destinarán a la misión internacional de la universidad. Asimismo, se ha recordado la labor de la Oficina de Movilidad Académica, encargada de asesorar y acompañar a quienes deseen integrarse en iniciativas internacionales.

Con esta cita anual, la UCAV reafirma su compromiso con una formación abierta al mundo y con el impulso del intercambio cultural como herramienta de enriquecimiento académico y personal.