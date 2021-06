La UCAV participa en un foro internacional sobre economía

ÁVILA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor doctor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Miguel Ángel Echarte ha participado en el 11Th International Conference On Applied Economics: Contemporary Issues in Economy, organizado por varias instituciones académicas de Polonia como Polish Ecomocic Society, University of Warmia y Mazury in Olsztyn, entre otras.

Echarte ha impartido la conferencia titulada 'From the Great Recession to the Covid-19 pandemic: an analysis of central bank monetary policies', elaborada dentro del grupo DEKIS de la UCAV junto a los profesores Sergio Luis Náñez, Javier Jorge Vázquez y Ricardo Reier.

Durante su conferencia, el profesor de la UCAV ha explicado cómo después de la Gran Recesión los principales bancos centrales adoptaron una política monetaria expansiva que se ha impulsado con la pandemia.

En general, "optaron por una estrategia de tipos de interés reducidos junto con la adquisición de títulos de deuda pública (monetización del déficit fiscal) y privada", con unos estímulos monetarios que "han expandido el balance de los bancos centrales y han estabilizado a corto plazo la situación, pero generan varios riesgos a largo plazo", como "un exceso de endeudamiento público, errores masivos de inversión en ciertos sectores y un repunte de las tasas de inflación".