UCAV participará en Sevilla en el 86 Encuentro EUC en el que se abordará la cultura 'woke' desde varias perspectivas

ÁVILA 20 Oct. (EUROPA PRESS) - La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el 86 Encuentro de Universitarios (EUC) que se celebrará en Sevilla de 24 al 26 de octubre con la UCAV, la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León y la Universidad CEU Fernando III.

Bajo el título '¡Despierta de la cultura woke!', se celebrarán tres conferencias y comunicaciones de alumnos, según los datos aportados por la, vicerrectora de Profesorado y Calidad de la UCAV, Begoña Lafuente, quien ha reconocido que se trata de un encuentro "muy importante que ha tenido muy buena acogida desde todos los puntos de España y especialmente" desde la institución abulense.

"El programa cuenta con ponentes de gran nivel y los asistentes podrán disfrutar de la oferta cultural, de diferentes paseos y de todo lo que ofrece una ciudad como Sevilla", ha añadido Lafuente, quien ha agradecidola colaboración de la Universidad CEU Fernando III por acoger este encuentro que abordará "un tema tan importante".

El decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romera, ha explicado que la cultura woke "es una intervención social de muchos poderes en ciertos valores culturales y sociales", por lo que las conferencias abordarán este tema "desde muchas perspectivas".

Romera ha explicado que es "muy importante tener una postura crítica al respecto y poner en consideración aquellos aspectos para saber hasta qué punto" el mundo está siendo influenciado, "hasta destruir o desvalorizar ciertos aspectos" de la sociedad en la que se cre y "que son, han sido y tienen que seguir siendo muy positivos para la sociedad".

La directora del servicio de Extensión Universitaria de la UCAV, Raquel Pizarro, ha dado cifras sobre el encuentro, en el que se van a dar cita alrededor de 130 participantes de diferentes partes de España, 47 de ellos procedentes de la UCAV, entre alumnos y profesores".

"Están animados y entusiasmados por compartir la experiencia con gente de otras universidades y por poder conocer más de Sevilla y su encanto", ha comentado Pizarro.

La primera conferencia del sábado será '¿Puede una civilización desencantada hacer frente al fanatismo?', y la impartirá Juan Arana, profesor en la Universidad de Sevilla; la segunda, 'La cultura woke en educación', estará a cargo de Miriam Ramos, profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León; la sesión del domingo la ofrecerá Tomás Baviera, profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, con el título 'La cultura woke en la ciencia'.