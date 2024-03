UCAV pone el foco en la humanización de los cuidados de los pacientes

ÁVILA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado hoy las IX Jornadas de Enfermería bajo el lema 'Manejo enfermero ante el sentido de vida, un cuidado invisible en el campo de la cuidadología' en el que se ha abordado la humanización de los cuidados de esta profesión a través de diferentes ponencias.

Estas jornadas han contado, además, con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), también católica.

La coordinadora del Grado de Enfermería de la UCAV, Eva Pila López, explicado, en declaraciones a los medios, la importancia de trasladar a los alumnos de este grado el mensaje de la necesidad de "humanizar los cuidados, hacer una visión holística integral del paciente, de la familia, de la sociedad total" y dotar a los alumnos de las herramientas necesarias "para afrontar el sentido de la vida, la situación en la que se encontrarán con sus pacientes".

Con estas jornadas, la UCAV pretende enriquecer tanto a nivel profesional como personal a los futuros profesionales, 150 en este caso, que han accedido a esta formación.

"Es un plus que damos las universidades católicas", ha señalado la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, quien ha precisado que se trata de "una formación en valores, en virtudes, en que no vean su trabajo como un trabajo más, sino como un trabajo y una profesión en el que están cuidando a personas y además a personas y familias que están sufriendo".

Hace nueve años que se llevan a cabo estas jornadas y desde la UCAV el balance es muy positivo, ya que los alumnos se convierten en "grandes profesionales" y los pacientes "transmiten esa diferencia en el cuidado humano y también en la formación profesional" que proyectan, ha señalado Yuguero.

Por su parte la directora de Enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Ana María López, ha explicado que desde la "universidad hermana" se busca lo mismo para el alumnado, "que el paciente acoja a ese alumno como alguien a quien le importa, que quiere acompañarlo" en esos momentos.

Según López, "hace falta mucha humanización en el cuidado del paciente, de la familia y de la comunidad", los cuidados se centran en el paciente, "pero no hay que olvidar lo que ocurre a su alrededor", el paciente es "una persona sensible, frágil, vulnerable, que necesita apoyo y fortaleza" y la formación que se les da a estos alumnos en universidades católicas "fortalece su espíritu, fortalece su conocimiento" ya que se les forma de manera integral para que vean al hombre "en todas sus dimensiones y no dejen nunca exentas del cuidado ninguna de ellas".