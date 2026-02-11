La UCAV pone en valor el papel de la mujer en la investigación con una jornada dirigida a jóvenes

ÁVILA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha puesto en valor el papel de la mujer en la investigación y en la generación de conocimiento con una jornada organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la que han participado cerca de 90 alumnos de Bachillerato del Colegio Milagrosa-Las Nieves.

La actividad, impulsada a través de la Unidad de Cultura Científica, ha tenido como objetivo visibilizar el trabajo de las investigadoras, despertar vocaciones científicas entre los jóvenes y mostrar las oportunidades profesionales vinculadas a las disciplinas STEM.

Divididos en grupos, los estudiantes han recorrido distintos talleres multidisciplinares impartidos por docentes e investigadoras de la UCAV, en los que han podido conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en ámbitos relacionados con la salud, la tecnología, la ingeniería o las ciencias sociales.

En el taller de Enfermería han participado también alumnos del propio grado, quienes han presentado la exposición de póster Enfermeras que hicieron historia.

La responsable de la actividad, Nélida Conejo, ha explicado que en la sesión dedicada a la reanimación cardiorrespiratoria (RCP) se ha explicado desde el primer algoritmo de RCP hasta el actual, cuyas modificaciones son fruto de investigaciones.

Esta actividad ha sido la parte más práctica y extensa de la jornada y se ha desarrollado con un enfoque lúdico y se han impartido tres charlas-coloquio centradas en los hábitos alimenticios, las aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud y la nomofobia.

El taller de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial ha estado dirigido por la docente Noelia Gutiérrez, quien ha explicado que su objetivo ha sido mostrar tareas que puede hacer un ingeniero informático y las múltiples salidas profesionales que puede tener este perfil y destacar que la mujer también tiene cabida en estas profesiones con tanto futuro.

Tras una breve introducción, los participantes han realizado distintas actividades prácticas, como el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial para la identificación de imágenes, el diseño en 3D, la inmersión con gafas de realidad virtual o la resolución de escenarios de ciberseguridad.

La última sesión, titulada 'Descubriendo tu vocación. Un diálogo abierto', ha sido impartida por las responsables de la Cátedra Santa Teresa de Jesús sobre Estudios de la Mujer de la UCAV, Sara Gallardo y Carmen Chivite, con el objetivo de ayudar a identificar los talentos y vocaciones de cada uno y a que puedan elegir la profesión en la que van a ser mejores.

Para ello, han desarrollado dinámicas participativas en torno a conceptos como la vocación y las motivaciones personales, relacionando la elección del Bachillerato con las aptitudes y los intereses de los estudiantes.