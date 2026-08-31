La UCAV recibe a los alumnos de la Lubbock Christian University de Texas. - UCAV

ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha recibido a los estudiantes de la Lubbock Christian University (LCU), de Texas, EE.UU., que inician una estancia en la universidad abulense, donde desarrollarán una actividad académica y de inmersión lingüística durante tres meses.

Se trata de la novena edición que celebran ambas instituciones, unidas por los valores del humanismo cristiano. Los 21 alumnos, de varias titulaciones del área de ciencias, han llegado a Ávila acompañados de cuatro profesores de la LCU para cursar diferentes materias de sus estudios universitarios. Además, el programa cuenta con una asignatura de español impartida por Sara Parrilla, profesora de la UCAV.

El curso ha arrancado con un acto de bienvenida en el Campus de la Inmaculada de la UCAV, donde se imparten las clases. En él Ana Isabel Gómez, directora del Aula de Lengua y Cultura Española de la UCAV, se ha dirigido a alumnos y profesores para desearles una buena estancia y animarlos a aprovechar esta oportunidad de adentrarse en la cultura y el patrimonio de Ávila.

La experiencia permitirá a los universitarios acercarse a la tradición espiritual de la ciudad y conocer otros lugares de España y Europa. Así, en la jornada del domingo, la delegación estadounidense ya realizó una visita guiada por la ciudad que les acogerá hasta finales de noviembre.

De forma paralela, durante estos meses, se celebrará un programa de tándem donde miembros de ambas universidades podrán, de manera presencial, mantener conversaciones para practicar y aprender inglés y español.