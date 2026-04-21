UCCL advierte a la Junta de que "los problemas de los agricultores no están en funciones" y pide ayuda urgente. - EUROPA PRESS

Alerta de la grave crisis del campo por el alza de costes provocado por el conflicto en Irán y del riesgo de sequía VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha exigido este martes a la Junta un apoyo "decidido y urgente" al sector agrario ante una situación que ha calificado de "extremadamente grave", fruto del aumento de los costes de producción como consecuencia del conflicto en Irán y el peligro de sequía, al tiempo que ha recordado que "los problemas de los agricultores no están en funciones".

De esta forma, González Palacín ha pedido tanto al PP como a Vox, formaciones que formarán el futuro gobierno autonómico y que se autodenominan "de campo", que "pasen del discurso a la realidad" y se pongan a trabajar en favor del sector agrario implementando ayudas directas e inmediatas.

González Palacín ha advertido de que los costes de producción se han disparado desde el inicio del conflicto en Irán, con incrementos del 76% en el gasóleo y del 30% en los fertilizantes, lo que sitúa el coste de producción de una hectárea de cereales de secano entre 850 y 900 euros.

En este sentido, el sindicalista agrario, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha comparado los 107 millones de euros de apoyo previstos por el Gobierno central, 33 de ellos dirigidos a financiar el gasóleo agrícola, a razón de 20 céntimos por litro, y otros 74 para fertilizantes, con el incremento del 25% en la subvención al seguro de jóvenes planteado por la Junta, una medida que ha tildado de "ridícula" e insuficiente frente al alza de gastos.

Asimismo, el coordinador de la UCCL ha alertado sobre la amenaza de la sequía y ha señalando que si no se producen precipitaciones importantes en los próximos 15 días, la merma en la cosecha será "muy significativa". Según ha explicado, el sector requiere unos rendimientos de entre 4.000 y 4.500 kilos por hectárea para cubrir los costes de producción actuales, por lo que, de mantenerse la falta de lluvias, la campaña podría resultar "nefasta", con pérdidas generalizadas en todos los sectores productivos.

Durante la rueda de prensa, el coordinador regional y otros representantes provinciales han enumerado otras dificultades que enfrenta el campo, como la negativa de Azucarera a formalizar contratos con los remolacheros y la ausencia de reuniones del Consejo Agrario desde el mes de enero. También han denunciado la falta de comunicación fluida con la Consejería, los problemas en los seguros agrarios y los retrasos burocráticos en el pago de los planes de mejora solicitados en 2023, que, según han indicado, están generando perjuicios económicos a los agricultores.

Finalmente, la UCCL ha instado a la Administración autonómica a abandonar la "inactividad" y la burocracia excesiva, recordando que la agricultura es un sector "indispensable" para garantizar la soberanía alimentaria.

González Palacín ha incidido en que ni los agricultores ni los ganaderos pueden estar "en funciones" ante los inconvenientes diarios que deben solventar, por lo que ha reiterado la necesidad de que la Junta actúe con celeridad para evitar el abandono de una actividad esencial que sufre una creciente falta de rentabilidad.