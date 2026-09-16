UCCL alerta de que el estudio de costes de la uva de la Junta para Rueda no alcanza el umbral mínimo

Archivo - Racimo de uvas en un viñedo. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha celebrado la medida anunciada este martes por la Junta de hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria en la Denominación de Origen Rueda, aunque ha alertado de que el estudio de costes de la uva publicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental no alcanza el umbral mínimo de los agricultores al no incluir las subidas en abonos, gasoil y fitosanitarios.

El responsable de vitivinícola de Rueda de la organización agraria, Ramón Prieto, ha asegurado que la estimación de costes de la administración para la campaña 2026 dista en 6 céntimos por kilo del coste real de producción. En este sentido, ha señalado que los gastos en fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros y financiación se mantienen muy por encima de los niveles previos a la crisis.

El informe técnico presentado por el consejero del área, Joaquín Antonio Pino, fija el coste de producción en 0,49 euros el kilo para la uva blanca en espaldera y en 0,68 euros para la producida en vaso, precios de obligado cumplimiento para las bodegas. Desde la UCCL han valorado la intención de regular los precios abusivos, si bien han insistido en que las cifras estimadas no cubren los costes efectivos de los viticultores.

Por su parte, el representante de vitivinícola de Ribera de Duero de UCCL, Alfonso Domingo, ha afirmado que los estudios dejan fuera a otras denominaciones de origen, por lo que ha exigido a la Consejería la publicación a la mayor brevedad de análisis referidos a estas áreas. Asimismo, ha expresado su preocupación ante la ausencia de compromisos y medidas concretas dirigidas a las bodegas dentro de los anuncios de la Administración autonómica.

Finalmente, Domingo ha recordado el malestar de la organización por lo que considera promesas incumplidas en el escaso tiempo de andadura de la consejería. Ante esta situación, la UCCL ha avanzado que se mantendrá vigilante frente a la evolución de las medidas implementadas y ha advertido de que no descarta convocar próximas movilizaciones ante las sedes de los consejos reguladores.