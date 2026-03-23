UCCL considera insuficientes las medidas del Gobierno y reclama a la Junta complementar las ayudas al sector agrario

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha valorado la inclusión de algunas medidas positivas en el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Irán pero considera que el paquete aprobado "resulta claramente insuficiente" para dar respuesta a la difícil situación que atraviesa el sector agrario, por lo que ha pedido a la Junta que complemente estas ayudas.

La organización agraria ha destacado como aspecto favorable la puesta en marcha de una ayuda directa para la adquisición de fertilizantes, dotada con 500 millones de euros, al suponer un reconocimiento del fuerte incremento de costes que están soportando las explotaciones agrícolas.

Sin embargo, advierte de que esta medida, aunque relevante, es "claramente limitada" y no compensa el aumento generalizado de los costes de producción que asumen agricultores y ganaderos.

Asimismo, la organización critica que el paquete de medidas no contemple apoyos específicos para el sector ganadero, que también se verá gravemente afectado por el encarecimiento de la alimentación animal, lo que agrava aún más la insuficiencia del plan aprobado.

Ante esta situación, UCCL se reafirma en la necesidad de poner en marcha un Fondo Extraordinario de al menos 1.500 millones de euros destinado a ayudas directas para los sectores más afectados con el objetivo de evitar una pérdida generalizada de rentabilidad en las explotaciones agrarias.

Del mismo modo, la organización insiste en que muchas de las medidas incluidas en el documento tienen un carácter "temporal y coyuntural", mientras que la actual crisis pone de manifiesto la urgencia de abordar reformas estructurales.

Entre ellas, UCCL ha reclamado la reducción permanente del IVA de los insumos agrarios al mínimo permitido por la normativa europea, la implantación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida aplicada directamente en el precio en surtidor de forma estable, así como la aplicación continuada de un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío que permita adaptar la potencia contratada a las necesidades reales de las explotaciones a lo largo del año.

APORTACIÓN DE LA JUNTA

Por otro lado, UCCL considera "imprescindible" que la Junta de Castilla y León complemente estas ayudas estatales con medidas adicionales propias que refuercen el apoyo al sector en la Comunidad y permitan paliar de forma más eficaz el impacto de la crisis sobre agricultores y ganaderos.

Finalmente, la organización ha recordado que el Real Decreto-Ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados, lo que abre la puerta a su tramitación como proyecto de ley y a la incorporación de mejoras.

En este sentido, ha señalado que trabajará para que durante este proceso se refuercen las medidas y se atiendan las demandas del sector agrario.

"Pese a algunos avances, la respuesta del Gobierno sigue sin estar a la altura de la gravedad de la situación, por lo que urge una actuación más ambiciosa y coordinada entre administraciones", ha agregado.