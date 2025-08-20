UCCL pide responsabilidades por las 150.000 hectáreas quemadas en CyL y crear una Mesa de Seguimiento y Reparación

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) ha exigido este miércoles la depuración de "responsabilidades" políticas con motivo de los incendios registrados en las últimas semanas en la Comunidad, donde, según precisa, se habrían ya quemado cerca de 150.000 hectáreas, de ellas 47.000 en la provincia de Zamora, así como la creación de una Mesa de Seguimiento, Reparación y Planificación con el fin de articular políticas a "décadas vista" que corrija una estrategia que "ha fallado de forma estrepitosa".

Así lo han denunciado esta mañana el máximo responsable de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, y los presidentes de la organización en Zamora y Valladolid, Antonio Rodríguez y Valentín García Fraile, respectivamente, quienes han comparecido ante los medios para mostrar su profunda "indignación" ante lo que califican de "descoordinación" en las tareas de extinción y un plan de prevención y extinción de la Junta que, según coinciden los tres dirigentes, "ha hecho aguas por todos los lados escandalosamente" y demuestra que se necesitan más medios humanos y materiales.

"Los primero es apagar el fuego pero luego, una vez conseguido, será necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo, depurar las responsabilidades correspondientes y reponer y reconstruir todo lo que ha quedado destruido", ha resumido González Palacín, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para poner en valor el trabajo realizado por las gentes de los pueblos, los agricultores y ganaderos que, a riesgo de perder la vida, han luchado contra el fuego al comprobar que ello dependían sus casas y propiedades.

A este respecto, el líder regional de UCCL aboga por crear una Mesa de Seguimiento, Reparación y Planificación por parte de la Junta, con participación multidisciplinar de distintos sectores, con vistas a un trabajo que debería desarrollarse para las próximas décadas, "recogiendo nuevos protocolos de actuación con la gente de los pueblos" y que "dé un giro de 180 grados" a la actual política de prevención y extinción de la Administración regional "para que esto no vuelva a suceder".

PAPEL DE LAS DIPUTACIONES

González Palacín ha lamentado que la Junta no haya escarmentado y que tres años después de la grave catástrofe acontecida en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, la situación siga igual. "Los políticos tienen que reconocer sus errores, tienen que ser humildes", ha reclamado el coordinador regional de UCCL, quien urge ahora dar apoyo a aquellos ganaderos que se han quedado sin alimento para su ganado y coordinar ese movimiento de solidaridad surgido en el sector--hay ofrecimientos desinteresados de forraje por parte de agricultores y ganaderos--, tarea que ha encomendado a las diputaciones al entender que dichas entidades pueden contar con información de primera mano a través de los alcaldes de las distintas localidades afectadas.

En la misma línea, el presidente de UCCL en Zamora, Antonio Rodríguez, ha aprovechado para denunciar que la situación no es nueva y ya se vivió hace años en su provincia. "Parece que fue ayer pero hace tres años, ante lo ocurrido en la Sierra de la Culebra, ya se dijo entonces que volvería ocurrir porque desde entonces no se ha hecho nada y ahora estamos hablando de si hacen falta más o menos bomberos", ha criticado Rodríguez, en alusión a que en lo que llevamos de verano Castilla y León ha visto cómo quedaban arrasadas 150.000 hectáreas, de ellas 47.000 en Zamora.

En tal sentido, el dirigente zamorano recuerda que la mayor parte de la superficie calcinada afecta a la zona Oeste, con León, Zamora y Salamanca como grandes perjudicadas, y atribuye a ello la pérdida de la práctica totalidad de la ganadería extensiva que hasta entonces contribuía a la limpieza de los montes y evitaba que éstos se convirtieran en lo que son hoy, "un montón de pólvora".

Por ello, al igual que el anterior exige a los políticos que "no echen ahora balones fuera, pidan perdón por lo ocurrido y se pongan el mono de trabajo", aunque se muestra escéptico y apunta que "cuando lleguen las lluvias de otoño se olvidarán de lo ocurrido, como ya sucedió con el fuego de la Sierra de la Culebra", mientras que su homólogo en la organización de Valladolid, Valentín García Fraile, ha aprovechado también para mostrar su solidaridad y apoyo a todas aquellas personas que han preferido luchar contra el fuego para salvar sus viviendas y explotaciones, "esas personas a las que se les ha tomado la matrícula de sus coches por negarse a abandonar su pueblo, ¡eso es una barbaridad!"