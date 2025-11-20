UCCL reclama a Europa que active la "reserva de la crisis" de la PAC por la situación de los cereales

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade a la Comisión Europea activar la "reserva de crisis" de la Política Agraria Común (PAC) "por la situación de los cereales y su repercusión en el conjunto de la cadena agroalimentaria".

A través de un comunicado, la organización considera que se cumplen "todas las condiciones" para que se active. Así, esgrime un estudio realizado a través de datos oficiales de MAPA, Redes, TECO, Eurostat y FAO, que resalta "que los costes medios de producción de cereal han aumentado en torno al 45-47 por ciento en la última década, mientras que los precios percibidos por los agricultores únicamente han crecido entre un 17 y un 20 por ciento".

Este desajuste ha provocado que el margen bruto por hectárea se haya reducido un 40 por ciento desde 2015, y ha llegado incluso a registrar márgenes netos negativos en muchas zonas de secano, lamenta la organización profesional.

Por otra parte, inciden en que la inestabilidad del mercado hace "imposible" la planificación, con todo lo que eso conlleva para un agricultor. En este sentido, de acuerdo con los datos del informe realizado por la organización, se señala un incremento "notable" de la volatibilidad, con variaciones anuales superiores al 30 por ciento en los últimos ejercicios.

A ello se suma la "elevada dependencia exterior", al recordar que España importa alrededor del 55 por ciento del maíz y el 35 del trigo blando que consume, "lo que amplifica la exposición a choques internacionales y a tensiones logísticas o geopolíticas".

Al hilo de estas palabras, UCCL subraya que existe una "alta elasticidad" entre el precio del cereal y del pienso, cercana a 0,7-0,85 por ciento, "lo que implica una transmisión casi directa de la situación del mercado cerealista a los costes de alimentación ganadera".

La organización advierte de que la "crisis" del cereal ejerce "una alta presión creciente sobre la viabilidad de numerosas explotaciones ganaderas". "Estamos ante una crisis estructural, no ante un bache coyuntural. Los datos oficiales muestran precios en origen por debajo de costes en muchas comarcas, márgenes que se hunden y una dependencia muy elevada del cereal importado. Si esto no es una perturbación grave de mercado, es difícil imaginar qué lo es", señalan desde UCCL.

Precisamente, en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo de este jueves, los diputados han alertado sobre la "presión" que las importaciones y los acuerdos comerciales, incluido Mercosur, ejercen sobre los precios de los cereales en la UE, para reforzar así "la necesidad de medidas urgentes como la activación de la reserva de crisis de la PAC, como pide la organización, y el fortalecimiento de la producción y competitividad europea".