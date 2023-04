UCCL ve "desolador" el panorama del vacuno de leche que ha perdido un 11% en 14 meses

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha considerado que "deberían estar sonando tosas las alarmas" ante el "desolador" panorama por el que atraviesa el sector de vacuno de leche de la Comunidad que ha perdido un 11 por ciento de las explotaciones en 14 meses y un 2,35 por ciento de su capacidad de producción --un 7,0 y un 4,0 por ciento a nivel nacional respectivamente--.

"Lamentablemente, la crisis ya es estructural (...) seguimos perdiendo producción, en tres años es constante", ha advertido González Palacín que ha exigido a las administraciones que adopten medidas "con carácter de urgencia" ante el riesgo de que se pueda perder "un sector tan importante como el ganadero".

En el mismo sentido se ha pronunciado el nuevo responsable del sector de vacuno de leche en UCCL, David Alonso, que se ha preguntado de dónde va a salir la leche tras el verano en un augurio de que en esa época no habrá suficiente leche en los lineales en un contexto en el que no hay producción "ni en España ni en Europa" que asuma los actuales costes.

Alonso ha recordado que los ejercicios 2021 y 2022 estuvieron marcados por los "desorbitados" costes de producción que derivaron en una "situación insostenible" finales del pasado año cuando algunos ganaderos tuvieron que sacrificar vacas para poder pagar las facturas, con el resultado de 70.000 animales menos y un 10 por ciento de explotaciones menos a nivel nacional.

A esto ha añadido las consecuencias del aumento de los costes laborales y de los intereses financieros, a las que se ha sumado ahora la situación coyuntural de la sequía que, según ha augurado también, va a derivar en una menor disponibilidad de paja, forrajes, vezas o alfalfas y en un encarecimiento del coste de alimentación de los animales, lo que derivará de nuevo en más sacrificios de animales para poder pagar las facturas.

David Alonso también ha criticado la "irresponsable" actitud de la industria y de la distribución a las que ve "empeñadas" en bajar el precio de la leche en los supermercados, con bajadas de más del 10 por ciento a los ganaderos en origen cuando "la realidad es que no hay leche".

Y se ha referido también a "ofertas a la baja y fuera de tiempo y forma" por parte de la industria y ha recordado a los ganaderos afectados que disponen de herramientas para denunciar estas actuaciones a través de la página web de la Competencia donde pueden realizar denuncias anónimas.

También ha hecho un llamamiento a la Administración para que vele por el cumplimiento de la ley. "No queremos no más legislación, necesitamos que se cumpla la legislación que hay", ha sentenciado Alonso que ha reclamado un mayor control a la leche que llega de fuera, como controles de origen y controles de calidad de las cisternas de que llegan desde Francia ante la posibilidad de que estén cargadas de leche concentrada que, según ha aclarado, no se puede vender como leche entera "si no como leche reconstruida".

En este punto, ha hecho un llamamiento a los consumidores para que pongan en valor la leche nacional y para que consuman leche de proximidad, fresca y de cooperativa y con la que también ayudan a favorecer la bajada de la huella de carbono.

"De repente, toda la leche al mismo precio en el lineal", ha exclamado el ganadero de UCCL que ha cuestionado que el Gobierno de España pida al sector que sea "solidario" cuando, según ha asegurado Alonso, es el que está sufragando la rebaja impositiva de la cesta de la compra.

Finalmente, la anterior responsable del sector de vacuno de leche en UCCL, Adoración Martín, que ha acompañado a David Alonso, ha apelado a su caso personal, ha dejado su explotación ganadera, para advertir de que si no cambian las políticas "el abandono de profesionales del campo va a a ir a más y más rápido".

"No es rentable producir leche en la situación y en el contexto que tenemos", ha insistido Martín que ha augurado que al final un alimento básico como la leche se va a convertir en "un artículo de lujo". "La administración te abre a puerta para invitarte a salir", ha concluido.