Ucero (Soria) se cuela entre las diez temperaturas más bajas de este sábado

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Ucero, en la provincia de Soria, se ha colado este sábado entre las diez temperaturas más bajas del país al haber registrado cinco grados bajo cero, si bien la mínima la ha marcado Cap de Vaquèira (Lleida), con -8,6 grados, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En segundo lugar en la tabla de las diez temperaturas más bajas se ha situado Astún-La Raca (Huesca), con -7,8 grados; seguida de Port Ainé (Lleida), con -6,6 grados; Valdezcaray (La Rioja), con -5,1 grados; Ucero (Soria), con -5,0 grados; Pradollano (Granada), con -4,7 y Molina de Aragón (Guadalajara), con -4,4.

En octavo lugar se encuentra Cerler, Cogulla (Huesca), donde se han registrado mínimas de hasta -4,2 grados, y las estaciones de Bello y Cedrillas, en la provincia de Teruel, con -4,0 y -3,9 grados, respectivamente.