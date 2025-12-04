El UEMC Baloncesto Valladolid volverá este sábado a Pisuerga tras las obras para reparar las goteras

Pabellón Polideportivo Pisuerga. - UEMC BALONCESTO VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El UEMC Baloncesto Valladolid ha confirmado este jueves que el partido previsto para este sábado, 6 de diciembre, frente al Insolac Caja 87 Basket se jugará en el pabellón Polideportivo Pisuerga, después de las obras de urgencia ejecutadas en las últimas semanas para reparar las filtraciones en las cubiertas de las instalaciones.

Así lo ha anunciado el club de baloncesto en la red social 'X', donde han señalado que el partido se jugará el sábado a las 19.00 horas en el pabellón en el que el equipo disputa sus partidos como local.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el presidente de la entidad deportiva ha mantenido una conversación con la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y que la directiva ha querido que el partido se dispute en el pabellón Pisuerga.

El club ha precisado que ha tomado la decisión después de no observarse problemas de goteras en la pista de juego, las cuales provocaron hace poco más de un mes la suspensión de un partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa.