UEMC celebra los 'Erasmus Days' con gastronomía europea inclusiva y testimonios de estudiantes internacionales

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) se suma a la celebración internacional de los 'Erasmus Days', que tendrán lugar hasta el 18 de octubre en todo el mundo con miles de actividades destinadas a promover la diversidad cultural y el programa Erasmus+.

En este marco, la universidad organiza dos propuestas abiertas a su comunidad universitaria en las que la inclusión y la experiencia internacional son las grandes protagonistas, señala a través de un comunicado.

Este miércoles 15 de octubre, de 11.00 a 14.00 horas, la Plaza Central del campus acogerá la actividad 'Sabores que nos unen', un recorrido gastronómico por Portugal, Italia, Francia y Polonia, los cuatro países más demandados por el alumnado de la UEMC para su movilidad Erasmus, en colaboración con el Taller de Hostelería del Colegio de Educación Especial San Juan de Dios.

Se trata de una actividad inclusiva en la que los estudiantes del centro atenderán a los participantes y ofrecerán pequeñas degustaciones de platos y bebidas típicos, acompañadas de información cultural y gastronómica, detalla la universidad.

Entre las propuestas podrán encontrarse desde el paté de sardina con aceitunas y vino de Oporto de Portugal o las brochetas de tomate cherry con mortadela de Bolonia y lambrusco espumoso de Italia, hasta las mini tostas de quesos Emmental y Camembert con agua con gas Perrier de Francia o las Pierniczki (galletas de jenjibre) y Kompot de manzana y saúco de Polonia.

"Una oportunidad no solo para descubrir sabores europeos, sino también para compartir un espacio de convivencia entre estudiantes de la UEMC y del Colegio San Juan de Dios, fomentando la participación conjunta y reforzando el espíritu Erasmus", añade la información.

La programación continuará el jueves 16 de octubre en el Paraninfo de la UEMC, donde el cómico Martín Luna conducirá una original entrevista-monólogo con cuatro estudiantes Erasmus de la UEMC, que compartirán sus vivencias internacionales en un formato cercano y divertido que llevará por título 'Erasmus: La serie que Netflix No se atrevió a grabar. Descubre cómo vivir tu propia serie internacional (también en serio)'.

Con estas actividades, la UEMC subraya su "compromiso con la internacionalización, la inclusión y la diversidad, y se une a los miles de centros educativos de todo el mundo que celebran los Erasmus Days, una iniciativa que promueve el intercambio cultural, el aprendizaje compartido y la participación activa de toda la ciudadanía en la construcción europea".