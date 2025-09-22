La UEMC celebra el miércoles el Acto de Apertura del Curso 25-26 marcado por la consolidación de la oferta académica

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará este miércoles, día 24 de septiembre, el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026, presidido por el rector David García López, un curso marcado por la puesta en marcha de la ampliación del Campus Universitario, que duplica el espacio destinado a docencia e investigación y que estrena nuevos entornos de aprendizaje y convivencia.

La UEMC inicia un nuevo curso con una consolidada oferta académica presencial y semipresencial de 15 Grados Oficiales, seis Dobles Grados, dos dobles titulaciones internacionales, 18 Másteres Oficiales y un programa de doctorado, que contarán con la confianza de más de 5.500 estudiantes.

El evento, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Paraninfo de la UEMC, tiene prevista la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar; la delegada territorial en Valladolid de la Junta, Raquel Lourdes Alonso Hernández; la Concejala Delegada Especial de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo Alonso, y la gerente de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Angélica Vázquez Justel.

Asimismo, se contará con los rectores de las universidades de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; la Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, y de Burgos, José Miguel García Pérez, así como de la directora de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta Castilla y León, Blanca Ares González.

También ha confirmado su asistencia el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital de la Universidad de León, Ramón Ángel Fernández Díaz, y la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Ana Cristina García Pérez. El Consejo de Administración de la UEMC también estará arropado por una representación de la sociedad civil y militar de Castilla y León (organizaciones sociales, empresas, clubes deportivos, asociaciones, medios de comunicación), estudiantes, PAS y PDI.

PROGRAMA

El acto de apertura comenzará con la lectura de la memoria del curso 2024-2025 a cargo del Secretario General de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Juan Casado Canales.

A continuación, el profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la UEMC, médico y doctor en Psicología, Carlos Roncero Alonso, será el encargado de impartir la lección inaugural, titulada 'De las adicciones a la patología dual: la situación en el siglo XXI', que versará sobre la patología dual, entendida como la frecuente coexistencia de adicciones y otros trastornos mentales en un mismo paciente.

Durante su intervención, el ponente tratará la relevancia de una adecuada comprensión, incluyendo el estudio de todos los factores biológicos, psicosociales, que permitan realizar un adecuado diagnóstico. Un abordaje que debe ser realizado por un equipo multiprofesional, que incluya psiquiatras, psicólogos enfermeros de salud mental, trabadores sociales, terapeutas ocupacionales... En estos momento los tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos están comenzando a incorporar la inteligencia artificial, que debe ser siempre manejada por profesionales de la salud mental.

Por último, el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López, pronunciará el discurso de apertura del Curso Académico 2025-2026, en el que hará hincapié en las novedades que la UEMC presentará durante el curso y donde desgranará las principales líneas estratégicas que se pondrán en marcha durante los próximos meses.

PERFIL DEL PONENTE

Carlos Roncero Alonso es médico y psicólogo, con una sólida formación académica y experiencia docente e investigadora en psiquiatría. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y en Psicología por la UNED, es especialista en Psiquiatría y Doctor en Medicina por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente es profesor de Psicología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Su trayectoria se ha centrado en las drogodependencias, la patología dual, los trastornos del sueño y el uso de inteligencia artificial en salud mental.

En el ámbito asistencial, ha sido Jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (2017-2024) y responsable de Adicciones y Patología Dual en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona (2005-2017). Ha dirigido grupos de investigación en el Instituto de Biomedicina de Salamanca y el Vall d'Hebron Institut de Recerca, con amplia producción científica: 233 artículos, 99 capítulos y 14 libros.

Conferenciante internacional y referente en su especialidad, preside la Sociedad Española de Patología Dual desde 2021 y es vocal de la sección de Dual Disorders de la World Psychiatric Association, habiendo liderado numerosos ensayos clínicos y proyectos financiados por entidades nacionales e internacionales.